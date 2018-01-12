Rusya da kripto paraları denetleyecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ocak (DHA) – Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseev, Şubat ayında Devlet Dumasına Rusya'da kripto para gibi sanal finans aktiflerinin denetimine ilişkin yasa tasarısını sunmayı planladıklarını belirtti.
Rus haber ajansı Prime'de yer alan habere göre Moiseev, ilgili soru üzerine ”Şubat ayında bunu yapmayı planlıyoruz” dedi.
Moiseev, şu an Aralık ayında sunulan yasa tasarısına yapılan yorumlar üzerinde çalışmalara devam edildiğini kaydetti.
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