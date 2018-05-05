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Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

Rusya'da bugün sokağa çıkan Vladimir Putin karşıtları toplu halde gözaltına alındı. Karakola götürülen 1000'den fazla insan arasında, muhalif lider Navalny de var.

Mart ayındaki seçimlerden sonra ilk kez geniş çaplı bir gösterinin gerçekleştiği Rusya'da, polis protestocuları yaka paça gözaltına aldı.

Rusya'da sıcak saatler! Fotoğraflar peş peşe geliyor!

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Başkent Moskova ve diğer şehirlerde muhalif lider Alexey Navalny önderliğinde sokağa çıkan muhalifler, polisle karşı karşıya geldi.
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Reuters ve AP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraflarda polisin protestocuları copladığı görülüyor.
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Bazı Putin taraftarları ise göstericileri yumrukladı.
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İnsan hakları örgütleri, Pazartesi günü resmen dördüncü kez göreve başlayacak Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto edenlerin toplu halde karakola götürüldüğünü bildiriyor.
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Polise direnen göstericilerin çabası yeterli olmadı.
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Gözaltına alınan 1000'den fazla gösterici arasında beklendiği gibi Navalny de var.
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Polisler, kollarından ve bacaklarından tuttukları Navalny'yi araca bindirdi.
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Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda 'Putinsiz Rusya' sloganları yükseldi.
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Göstericiler, Putin'i çara benzeten pankartlar da taşıdı.
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Navalny, taraftarlarına 90'dan fazla şehirde sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.
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St. Petersburg'daki gösteriye kalabalık bir grup katıldı.
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65 yaşındaki Vladimir Putin, altı yıl daha başkanlık yaparak Josef Stalin'den bu yana Rusya'yı en uzun süre yöneten lider olacak.
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Muhalif lider Navalny, daha önce de birçok kez gözaltına alınmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin Navalny protesto

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