Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Mart ayındaki seçimlerden sonra ilk kez geniş çaplı bir gösterinin gerçekleştiği Rusya'da, polis protestocuları yaka paça gözaltına aldı.

Rusya'da sıcak saatler! Fotoğraflar peş peşe geliyor!

1 / 19 Başkent Moskova ve diğer şehirlerde muhalif lider Alexey Navalny önderliğinde sokağa çıkan muhalifler, polisle karşı karşıya geldi.

2 / 19 Reuters ve AP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraflarda polisin protestocuları copladığı görülüyor.

3 / 19 Bazı Putin taraftarları ise göstericileri yumrukladı.

4 / 19 İnsan hakları örgütleri, Pazartesi günü resmen dördüncü kez göreve başlayacak Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto edenlerin toplu halde karakola götürüldüğünü bildiriyor.

5 / 19 Polise direnen göstericilerin çabası yeterli olmadı.

6 / 19 Gözaltına alınan 1000'den fazla gösterici arasında beklendiği gibi Navalny de var.

7 / 19 Polisler, kollarından ve bacaklarından tuttukları Navalny'yi araca bindirdi.

8 / 19 Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda 'Putinsiz Rusya' sloganları yükseldi.

9 / 19 Göstericiler, Putin'i çara benzeten pankartlar da taşıdı.

10 / 19 Navalny, taraftarlarına 90'dan fazla şehirde sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

11 / 19 St. Petersburg'daki gösteriye kalabalık bir grup katıldı.

12 / 19 65 yaşındaki Vladimir Putin, altı yıl daha başkanlık yaparak Josef Stalin'den bu yana Rusya'yı en uzun süre yöneten lider olacak.

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15 / 19 Muhalif lider Navalny, daha önce de birçok kez gözaltına alınmıştı.

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