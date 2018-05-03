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Rusya'da PUBG cinayeti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2018 17:55 | Son Güncelleme

Rusya’da 15 yaşındaki bir çocuk, sırf insan öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ettiği için favori bilgisayar oyunundaki senaryoyu uygulayıp genç bir kadını öldürdü.

Rusya, favori bilgisayar oyunundaki senaryoyu uygulayıp genç bir kadını öldüren 15 yaşındaki katili konuşuyor.

Rusya'da PUBG cinayeti

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Rusya, favori bilgisayar oyunundaki senaryoyu uygulayıp genç bir kadını öldüren 15 yaşındaki katili konuşuyor.
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Ülkenin başkenti Moskova'da 30 Nisan'da işlenen cinayetin arkasından popüler bilgisayar oyunu PUGB çıktı.
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Alexey M. adındaki 15 yaşındaki çocuk, 21 yaşındaki Daria Evdokimova adlı üniversite öğrencisi genç kadını, bir ATM’den para çektikten sonra bıçaklayarak öldürdü.
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Çocuk, kadının 30 bin ruble parasını çalarak kayıplara karıştı. Ancak Rus emniyet güçleri teknolojinin yardımıyla 15 yaşındaki çocuğu kısa sürede yakaladı.
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Polis, çocuk katilin yerini akıllı telefonun sinyallerinden kısa sürede tespit etti. Çocuk katil evinde 'PlayerUnknown’s Battlegrounds' (PUBG) adlı bilgisayar oyununu oynarken yakaladı.
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Rus basınında yer alan haberlere göre, 15 yaşındaki çocuk insan öldürmenin nasıl bir his olduğunu bilmek istediği için, favori video oyunundaki bir senaryoya uyarak genç kadını öldürdüğünü itiraf etti.
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Geçtiğimiz aylarda akıllı telefonlara da gelen oyun son dönemin en popüler yapımlarından biri olarak gösteriliyor.
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Anahtar Kelimeler:
PUBG Rusya cinayet oyun

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