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Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2018 23:52 | Son Güncelleme

Rusya'nın Ryazan şehri yakınlarında uçuş yapan küçük motorlu bir uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Rusya’nın Ryazan şehrinin Kobylino köyü yakınlarında uçuş yapan Bekas markalı küçük motorlu bir uçağın düşmesi sonucu uçağın pilotunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya uçak Kobylino uçak kazası

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