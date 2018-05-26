Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Rusya’nın Ryazan şehrinin Kobylino köyü yakınlarında uçuş yapan Bekas markalı küçük motorlu bir uçağın düşmesi sonucu uçağın pilotunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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