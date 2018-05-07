Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!

Başbakan Dimitriy Medvedev liderliğindeki federal kabine üyeleri ve milletvekilleri, Putin’in yeni döneminin resmen başlamasının ardından Rusya Anayasası gereği istifasını sundu.

Anayasaya göre, Putin’in, en geç iki hafta içerisinde Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya yeni başbakan ve kabine üyeleri listesini sunması gerekirken, söz konusu teklifin de Duma tarafından en geç bir hafta içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor.

LAVROV YENİ DÖNEMDE DE GÖREVİNE DEVAM EDECEK



Dışişleri Bakanlığı görevini 14 yıldır sürdüren Sergey Lavrov’un bu yıl görevinden ayrılacağına yönelik iddialara rağmen, Rus medyasına son dönemde yansıyan haberlerde, Lavrov’un görevine yeni dönemde de devam edeceği belirtiliyor.

Putin’in yeni döneminde, Kremlin içerisindeki ekonomi yönetiminin başına daha önce maliye bakanlığı görevini yürüten, liberal görüşleri ve Batı'yla iyi ilişkileri savunmasıyla bilinen Aleksey Kudrin’i getirmesi bekleniyor.

PUTİN'İN BAŞBAKAN ADAYI YİNE MEDVEDEV



Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Putin’in Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya başbakan adayı olarak Medvedev’i gösterdiği belirtildi.

Medvedev, 8 Mayıs 2012'den bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

Rusya'yı 18 yıldır yöneten Putin geçen mart ayında yapılan seçimlerde elde ettiği başarıyla normal şartlarda 6 yıl sürecek yeni dönemine bugün yemin ederek başladı.

