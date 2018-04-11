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Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 15:07 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın 'Hazır ol Rusya, füzeler geliyor' sözlerine Rusya'dan 'Akıllı füzeler meşru hükümeti değil teröristleri hedef almalı' cevabı geldi.

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın bahsettiği ABD’nin akıllı füzelerinin Suriye’de kimyasal silah kullanılmasının tüm kanıtlarını yok edebileceğini bildirdi.

Zaharova sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Akıllı füzelerin yıllardır kendi topraklarında uluslararası terörizmle mücadele eden yasal hükümete karşı değil teröristlere doğru uçması gerek” dedi.

Zaharova şu şekilde devam etti:

“Kimyasal Silah Yasaklanması Örgütü uzmanları, şimdi akıllı füzelerin kimyasal silah saldırısının tüm kanıtlarını yok edeceğini söylemedi mi? Ya da amaç uluslararası uzmanların kanıt olarak hiçbir şey bulamaması için akıllı füzelerle provokasyonun kanıtlarını hızlıca yok etmek mi?”

RUSYA'DAN TRUMP'IN İKİNCİ TWEET'İNE DE YANIT

Zaharova, Trump'ın silah yarışına sona erdirmeye yönelik çağrısını açıkladığı ikinci tweete yönelik ise "İyi fikir, buna ABD'nin kimyasal silahlarıyla başlayabiliriz" açıklamasıyla yanıt verdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 'yalan ve uydurma'ları Suriye'yi hedef almak için kullandığını iddia etti. Bakanlık, ABD'nin tavrını 'düşüncesiz' olarak nitelerken, Trump'ın açıklaması nedeniyle 'şaşkınlık' yaşanmadığını ifade etti.

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Rusya ABD Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova savaş Trump

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Eyy esad katil esad diyenler esada düşman olanlar AB PAPA bilumum haçlılar israil ABD birde BOP taşeronu boynunda yahudi madalyası taşıyan zat bu zat TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alıyor bu kimin cocugu
@mah6bsddn4 ne diyorsun değişik? esad katildir tabi ki.
@mah6bsddn4 senin beynin gitmis be oglum sende beyin kalmamış tayyip oldum olası esada dost degilki katille tayyip yan yana ne zaman gelmiş hem abd 5000 km öteden gelecen ordu kuracak biz bakacakmiyiz hainler sizi.
@sait_okumus_1985 @sait_okumus_1985 AB ABD PAPA bilumum haçlılar israil de oyle diyor sen kimin cocigusun degisik esada katil diyon esadin destekçisi iran ve putinin kucağında oturuyom oda ayrı bir konu milliyeti belirsiz degisik
Uzun zamandır senin ve 5. 10 tane senin gibilerin yorumlarını hep görüyorum. Nasıl hastalıklı bir ruh Taşıyorsunuz anlamak zor değil. Ya şizofren siniz, yada vatan haini. Çok dikkat çekiyorsunuz. Aptal kriptolar sizi gidi
Çok doğru bir tespit
YEMEDİMİ RUSYA !!!
@mgguness rusya var yağ abd yi yok eder istesin sizin o abd li beyniniz almaz bunu::))
@mgguness beyinsiz arkadaşım rusya politik davranıyor acemi olan abd drump mızmız çocuk gibi her istediği mi yaparım derdin de
Filler tepişir çimenler ezilir. (Burada ne yazık ki çimen biz oluyoruz.) Allâh sonumuzu hayr etsin. Ekonomi berbattı şimdi daha da berbata gidiyor.
@mitemha ÇOK DOĞRU BİR TESPİT DOLAR EURO UÇMUŞ FANTAZİYE BAK
@mitemha dünyanın ekonomisi berbat sen kalkmış neden bahsediyon 2008 ile 2028 arasında 70 trilyon dolar dünyanın borcu yükselmiş 70 trilyon dolar.
Rusya ile düşman olduk Rus tarafına geçtiler, İran ile düşman olduk savaş çıksa İran tarafına geçerim dediler, Suriye ile savaşa girdik esad çı oldular, pyd-pkk kökünü kazıyoruz yapmayın durun dediler.. abd ile aramız açıldı abd sizi yer dediler şimdi ne yapacaksınız abd tarafımı rus tarafımı destekleyeceksinzi yüssüz siyasetçiler....
@cakirfth ABD arası bozulunca putinin kucağına iranla arası bozulunca katara koşan PAPA çocuğu olarak bumu senmi diyon değişik
BOP eş başkanı PAPA dostu güzel tarif etmmisin
Beyler bunlarin hepsi trinidad tobagonun oyunu?
Doğru söylemiş kadın helal olsun abd en büyük teror devleti abd john boltonu mike pompeoyu poweli köpek jim mattsi seçerek zaten savaş ilan etti hepsi savaşçı şu an Trumpin çevresindekilerin ingiltere rus ajanı zehirledi Rusya ya bir anda atak başladı.
ABD başkanı hapşırıyor bizim piyasalar zaatüre oluyor. bu nasıl iş anlamadım. ne berbat bir coğrafya imiş arkadaş.
Yemedi demi rusya
Abd ye kafa tutanları göremiyoruz şimdi neredeler acaba
Eyyyy Abd diyenler nerede acaba???
AKP hükümetine sesleniyorum doları düşürmek istiyorsa dolar alımını durdur kısıtlama getir bak iran kısıtlama getirdi abd dolarına bir an önce alınmalı tedbir.
surıye butun dunyanın basına bela oldu
Esed kaçmış Rusya çark İrandan ses yok Türkiye savaşa karsıyız söylemleri ne oldu???????????
Hala Esad tam bahsedenler,ne zaman mevzunun Esad olmadığını anlayacaklar kimbilir,farklı oyunlar dönüyor ortadoğuda,bu da bizim için hiç te iyi olmayan bir durum.
sağlam kapak yapmış
FÜZELER YOLLAMAK İLE TÜM İŞLER HAL OLMAZ!!..KOCATEPEYİ VURAN AMERİKA,IRAKTA SURİYEDE ASKERİMİZİN KAFASINA ÇUVAL GEÇİREN AMERİKA!!..TERÖRİSTLERE SİLAH VERİP OBİNLERCE SİVİL,ASKER,POLİS,ÇOLUK,ÇOCUK TÜRK VATANDAŞININ ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN YİNE AMERİKA!!..BÜTÜN BUNLAR ORTADA İKEN ÜLKEMİZİ YÖNETENLERİN TUTUMLARI TÜRK HALKINI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR!!..BU ŞEHİTLERİ VEREN VE ŞEHİTLERİN SAHİBİ OLAN TÜRK HALKI ÇÜNKÜ!!..AMERİKA BU DURUMDA TÜRKİYENİN MÜTTEFİKİ OLABİLİR Mİ!!??..OLAMAYACAĞINA GÖRE DE AMERİKA BU BÖLGEDE ÇOK ZOR DURUMDA!!..ONUN DIŞINDA HERKES BU BÖLGENİN İNSANI!!..DÜNYA SAVAŞI ÇIKABİLİR!!......
türkiye burda iyi bir politika izlemeli.en az zararla bu işten sıyrılmalı.zarar edeceğimiz iki iki daha dört.binali abd ye gitmeli ve trumpu tebrik etmeli.reco da rusyaya gidip potini tebrik etsin.trump la potinin jopunu yesin gelsinler.
biz 40 yıldır savasın icindeyiz terör belamızdan kurtulamadık
Tramp Ekonomist başkan BORSADAN KAĞIT TOPLUYOR OKADAR!!!!!!!!!
iSRAİLİN SURİYEYE ATTIĞI KİMYASALLARIN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN ABD AKILLI FÜZEYLE SURİYEYİ VURACAKMIŞ, DELİLLERİ KARARTMA DENİR BUNA.
sizin füzelerinizinde sizinde taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ulan vampirler üç kuruş paramız vardı hemde vest diye yerli arabayı milli arabayı yapacak olan şirkete meğer hepsi yalanmış içi boş bir yalanmış. bundan sonra bu bedeni ben ailemde nasıl taşırım yaaa nasıl Allah sizi de sizlerden etkilenmem diyenleri de bildiği gibi yapsın. Şuan içinde bulunduğum durumdan daha beteri olmanız için Allah CC ye sevk ediyorum. Tacınız tahtınız sarayınız başınıza yıkılsın aynen bizim ki gibi
beyler akıllı olun bunlar bi halt edemezler amaç klavyeden tehdit etmek öyle kolay mı senin karşında kaddafi yok.
şunu bilmemiz gerek ki amerika güçlü bi ülke olabilir ama rusyanın hiç bi şekilde hidrojen bomba ve akıllı füzelerini hiç bi şekilde hava davunma sistemleriyle yok edebilme imkanı teknolojisi şuan yok trump denen yaşlı bunağın yüzünden dünya yerle bir olur bu arada şunu demek isterim rusyanın sadece bi tane hidrojen bombasının fransayı büyüklüğündeki bi kara parçasını 5.30 dakika içersinde haritadan silmesi
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