Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın bahsettiği ABD’nin akıllı füzelerinin Suriye’de kimyasal silah kullanılmasının tüm kanıtlarını yok edebileceğini bildirdi.

Zaharova sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Akıllı füzelerin yıllardır kendi topraklarında uluslararası terörizmle mücadele eden yasal hükümete karşı değil teröristlere doğru uçması gerek” dedi.

Zaharova şu şekilde devam etti:

“Kimyasal Silah Yasaklanması Örgütü uzmanları, şimdi akıllı füzelerin kimyasal silah saldırısının tüm kanıtlarını yok edeceğini söylemedi mi? Ya da amaç uluslararası uzmanların kanıt olarak hiçbir şey bulamaması için akıllı füzelerle provokasyonun kanıtlarını hızlıca yok etmek mi?”

RUSYA'DAN TRUMP'IN İKİNCİ TWEET'İNE DE YANIT

Zaharova, Trump'ın silah yarışına sona erdirmeye yönelik çağrısını açıkladığı ikinci tweete yönelik ise "İyi fikir, buna ABD'nin kimyasal silahlarıyla başlayabiliriz" açıklamasıyla yanıt verdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 'yalan ve uydurma'ları Suriye'yi hedef almak için kullandığını iddia etti. Bakanlık, ABD'nin tavrını 'düşüncesiz' olarak nitelerken, Trump'ın açıklaması nedeniyle 'şaşkınlık' yaşanmadığını ifade etti.