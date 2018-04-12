HABER

Rusya'dan ABD'ye: Çok kabadayılar

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 20:53 | Son Güncelleme

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD ve müttefiklerini, kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle Suriye'ye karşı askeri harekattan kaçınmaya çağırdı.

Rusya'dan ABD'ye: Çok kabadayılar

Önceliğin 'savaş tehlikesini önlemek' öldüğünü vurgulayan Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ancak ne yazık ki, Washington'dan gelen mesajları göz önüne aldığımızda, hiçbir olasılığı gözardı edemeyiz. Çok kabadayılar" diye konuştu.

'DURUM ÇOK TEHLİKELİ'

Nebenzia, "Onlar orada, Suriye'de olduğumuzu biliyorlar, herhangi bir tehlikeli gelişmeyi önlemek için uygun kanallar olmasını diliyorum. Gerilimin artıp çatışma çıkması tehlikesi, Suriye'ye saldırıdan daha da yüksek, çünkü ordumuz orada. Bu yüzden durum çok tehlikeli. Bizim önceliğimiz ABD-Rusya arasında herhangi bir çatışmayı önlemek ama bu çatışma çıkması da olasılık dışı değil" dedi.

DHA

Bakanlıktan flaş Suriye açıklamasıBakanlıktan flaş Suriye açıklaması
Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdularSon dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular
ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Amerika Suriye

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

Okuyucu Yorumları 4 yorum
esed varil bombası ile çoluk çocuk demeden öldürürken hic sesiniz çıkmıyordu eşesin yüzünden binlerce suriyeliye bakmak zorunda kaldık hic umurunuzda bile olmadı
ABD’nin amacı Rusya, Türkiye, İran, İsrail gibi bölgeyi kontrol etmek değil; başkanlarının söylediği üzere petroldür ve eğer Amerika petrol kokusu aldıysa ne kadar masum kanı dökülürse dökülsün önemli değildir, o petrol için her şeyi yaparlar.
helal olsun esada böyle güçlü bir ülkeyi destekçisi yapabilmiş !
savasın kazananı olmaz....
Diğer Haberler
ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

Sarmaş dolaş görüntülendiler! ABD ve Rusya dünyayı mı kandırıyor?

Sarmaş dolaş görüntülendiler! ABD ve Rusya dünyayı mı kandırıyor?

Rusya'dan BMGK'ya Suriye çağrısı

Rusya'dan BMGK'ya Suriye çağrısı

Hamile kadın mesajı yanlış numaraya atınca ortalık karıştı

Hamile kadın mesajı yanlış numaraya atınca ortalık karıştı

Rus devlet televizyonu uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir, gıda stoklayın

Rus devlet televizyonu uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir, gıda stoklayın

ABD resmen duyurdu: Suriye'de kimyasal saldırı kanıtlandı

ABD resmen duyurdu: Suriye'de kimyasal saldırı kanıtlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.