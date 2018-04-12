Rusya'dan ABD'ye: Çok kabadayılar

Önceliğin 'savaş tehlikesini önlemek' öldüğünü vurgulayan Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ancak ne yazık ki, Washington'dan gelen mesajları göz önüne aldığımızda, hiçbir olasılığı gözardı edemeyiz. Çok kabadayılar" diye konuştu.
'DURUM ÇOK TEHLİKELİ'
Nebenzia, "Onlar orada, Suriye'de olduğumuzu biliyorlar, herhangi bir tehlikeli gelişmeyi önlemek için uygun kanallar olmasını diliyorum. Gerilimin artıp çatışma çıkması tehlikesi, Suriye'ye saldırıdan daha da yüksek, çünkü ordumuz orada. Bu yüzden durum çok tehlikeli. Bizim önceliğimiz ABD-Rusya arasında herhangi bir çatışmayı önlemek ama bu çatışma çıkması da olasılık dışı değil" dedi.
DHA
ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!
İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız
Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...
Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!
Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 4 yorum