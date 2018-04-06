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Rusya'dan ABD'ye çok sert mesaj

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2018 23:18 | Son Güncelleme

Hiçbir baskının Rusya’yı politikasından vazgeçirmeyeceğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, yeni yaptırımlara yanıtlarının sert olacağını kaydetti.

Rusya'dan ABD'ye çok sert mesaj

ABD'nin yeni yaptırımlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Defalarca kaydettiğimiz gibi, hiçbir baskı Rusya'yı izlediği politikadan vazgeçirmeyecek. Onlar sadece ABD'nin hedeflerine ulaşmakta aciz olduğunu gösteriyor ve Rus toplumunu birleştiriyor" ifadesine yer verildi.

'YANILSAMADAN HIZLA KURTULMALARINI TAVSİYE EDERİZ'

Açıklamada, "Elbette, Rusya karşıtı bu ve gelecekteki saldırıları sert yanıttan mahrum bırakmayacağız. Ancak öncelikle Washington'a, bizimle yaptırım dilinde konuşabileceği yanılsamasından hızla kurtulmalarını tavsiye etmek isterdik" diye kaydedildi.

Londra'nın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinden Moskova'nın sorumlu olduğu iddialarına destek veren ABD ve 20'yi aşkın Avrupa ülkesi Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almıştı.
ABD Skripal kampanyasından önce de, Rus medya organlarına ve Rusya'nın ABD'deki diplomatik varlığına yönelik baskı politikasının işaretlerini vermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile diplomatik savaşı Rusya'nın başlatmadığını, Moskova'nın 60 ABD'li diplomatı sınırdışı etme ve St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu kapatma kararının cevap niteliğinde adımlar olduğunu belirtmişti.

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Rusya ABD Rusya Dışişleri Bakanlığı

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