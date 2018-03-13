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Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Vururuz!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD'nin Suriye'yi bombalaması durumunda saldırıya karşılık verileceğini açıkladı.

Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Vururuz!

Sputnik’te yer alan göre; Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD'nin Suriye'yi bombalanması ve buradaki Rus askerlerinin hayatının tehlikeye girmesi halinde Rusya'nın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Suriye Afrin

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