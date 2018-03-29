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Rusya'dan ABD'ye şok! Kapatma kararı aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Rusya, St. Petersburg kentindeki ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

Rusya'dan ABD'ye şok! Kapatma kararı aldı

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