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Rusya'dan ABD'ye şok suçlama: Kaos çıkarmaya çalışıyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2018 12:19 | Son Güncelleme

Rusya ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken Moskova'dan bir son dakika açıklaması daha geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin Rusya'daki genel seçimlere müdahale ettiğine yönelik kanıtlar bulunduğunu söylerken, ABD'nin ülkede kaos çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama: Kaos çıkarmaya çalışıyorlar

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Rusya olmazsa terörde olmazdı İran’da bugün bu zihinle yol almazdı Ortadoğu’yu karıştıran dünyanın en büyük terör devleti Rusyadır
ABD kaşınıyor. Dünyada bulaşmadık lider kalmadı.
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