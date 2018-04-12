Rusya'dan BMGK'ya Suriye çağrısı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye’de “acil önceliğin" savaş tehdidini önlemek olduğunu söyledi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesinin kapalı oturumda görüşüldüğü BM Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklama yaptı. Nebenzia, ABD’ye ve müttefiklerine şüpheli bir kimyasal silah saldırısı nedeniyle Suriye’ye karşı askeri harekattan kaçınma çağrısında bulundu ve “acil önceliğin" savaş tehdidini önlemek olduğunu söyledi.

'SAVAŞÇI MESAJ ALDIK'



ABD ve Rusya arasındaki olası savaş ihtimaline ilişkin Nebenzia, "Ne yazık ki herhangi bir olasılığı gözardı edemeyiz. Çünkü Washington'dan birçok savaşçı mesaj aldık" dedi.