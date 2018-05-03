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Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2018 13:12 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Suriye'nin Tanf kentinde militanlara eğitim verdiğini söyledi.

Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de çatışmaların devam etmesi için ülkenin güneyinde kendi kontrolünde bulunan Tanf yakınında militanlara eğitim verdiğini söyledi.

Sputnik


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