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Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan Suriye oturumunda Rusya Temsilcisi ''ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek'' dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki saldırının İngiltere'nin de dahil olduğu bir provokasyon olduğunu öne sürdü.

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya'nın BM Temsilcisi Nebenzya, ABD'nin Suriye'de askeri bir senaryo sahnelediğini, ama bunun küresel güvenlik için vahim sonuçları olabileceğini, zira Rus askeri güçlerinin Suriye'de konuşlu olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta'daki saldırının İngiltere'nin de arkasında olduğu bir provokasyon olduğunu iddia etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'ye hitabında, ilgili ülkeleri Suriye konusunda sorumlu davranmaya çağırdı. BM Genel Sekreteri ''Suriye ile ilgili BMGK'deki çıkmaz, topyekun askeri tırmanma tehdidi yaratıyor'' uyarısında bulundu.

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Rusya BMGK suçlama ABD ingiltere

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