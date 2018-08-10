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Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2018 10:44 | Son Güncelleme

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Rusya karşıtı yaptırımların sertleştirilmesini ekonomik savaş ilanı olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Medvedev Kronotsk Devlet Rezerv Alanı yetkilileriyle yaptığı görüşmede, “Buna ekonomik, siyasi ve gerekli olması halinde diğer metodlarla tepki göstermek gerekecek. Bizim Amerikalı dostlarımız bunu anlamak zorunda” ifadesini kullandı.

Medvedev, yaptırımların döviz kuru dahil olmak üzere ülkenin ekonomisini etkilediğini belirtti.

YAPTIRIM BASKISIYLA YÜZYIL

Başbakan yaptırımların daha önce de birçok kez uygulandığını hatırlatarak, “Bizim ülkemiz son yüz yılda daimi yaptırım baskısı koşullarında devam etti. Bu ne için yapılıyor? Rusya’yı uluslararası alandaki güçlü rakipler arasından çıkarmak için yapılıyor” dedi.

Medvedev, Rusya’nın 20. yüzyılın başında iyi geliştiğini ve Sovyetler zamanının tüm zorluklarına rağmen büyük gelişim dönemlerinin olduğunu ve bunun başta ABD ile müttefiklerinin hoşuna gitmediğini belirterek, “Şimdi de hiçbir şey değişmedi. Kötü niyetli ekonomik rekabete ABD’nin kendi sıvılaştırılmış doğalgazını satmak için Rus doğalgazının Avrupa’ya sevkiyatına getirmeye çalıştığı kısıtlamaları gösterebilirim. Benzer önlemleri Çin’e karşı da kullanıyorlar. Bu Çinlilerin hoşuna gitmiyor, bu kimsenin hoşuna gitmiyor ve bizim görevimiz tüm bu önlemlere karşı durmak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya savaş ilanı Medvedev ticaret savaş ABD

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bunlar de bizimkiler gibi boş konuşuyor boyna.
bu sarı kafaya haddini bildirecek babayiğit yokmu her tarafa karışıyor karıştırıyor biri bu sarı kafayı durdursun
Onu bunu bilmem dolar almış başını gidiyor heyy meyy eyyy nerdesiniz ???
Danışıklı Dövüşler'de Olan , Aradakilere olur.... Umarım Aradakiler'den Olmayız.
yaw sizde bi savasamadınız .bak afganistana benim cocuklugumdan beri savasıyorlar yazık. artıstlık yapmayın .
Sorgulayan körü körüne biat etmeyen insanlar olsa şu ülke de 1 dakika tutmazlar bu hükümeti.
WALLA, BİLAKİS ÇOK SERT ÇIKMIŞ. ÇOK AYIP ETMİŞ.
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