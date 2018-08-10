Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Medvedev Kronotsk Devlet Rezerv Alanı yetkilileriyle yaptığı görüşmede, “Buna ekonomik, siyasi ve gerekli olması halinde diğer metodlarla tepki göstermek gerekecek. Bizim Amerikalı dostlarımız bunu anlamak zorunda” ifadesini kullandı.
Medvedev, yaptırımların döviz kuru dahil olmak üzere ülkenin ekonomisini etkilediğini belirtti.
YAPTIRIM BASKISIYLA YÜZYIL
Başbakan yaptırımların daha önce de birçok kez uygulandığını hatırlatarak, “Bizim ülkemiz son yüz yılda daimi yaptırım baskısı koşullarında devam etti. Bu ne için yapılıyor? Rusya’yı uluslararası alandaki güçlü rakipler arasından çıkarmak için yapılıyor” dedi.
Medvedev, Rusya’nın 20. yüzyılın başında iyi geliştiğini ve Sovyetler zamanının tüm zorluklarına rağmen büyük gelişim dönemlerinin olduğunu ve bunun başta ABD ile müttefiklerinin hoşuna gitmediğini belirterek, “Şimdi de hiçbir şey değişmedi. Kötü niyetli ekonomik rekabete ABD’nin kendi sıvılaştırılmış doğalgazını satmak için Rus doğalgazının Avrupa’ya sevkiyatına getirmeye çalıştığı kısıtlamaları gösterebilirim. Benzer önlemleri Çin’e karşı da kullanıyorlar. Bu Çinlilerin hoşuna gitmiyor, bu kimsenin hoşuna gitmiyor ve bizim görevimiz tüm bu önlemlere karşı durmak” dedi.
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