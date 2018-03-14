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Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2018 20:36 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May'in eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesi nedeniyle aldığı tedbirlere yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın Moskova'yla cepheleşmeyi seçtiğini vurguladı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, May'in Rusya'nın Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında dahli olduğu gibi gerçekçi olmayan bahanelerle aldığı Moskova'yı 'cezalandırma' tedbirlerini 'benzeri görülmemiş seviyede bir provokasyon' olarak gördüklerini belirten Bakanlık, bu adımın iki ülke arasındaki normal diyaloğun temellerini yıktığını vurguladı.

'LONDRA, YAKIŞIKSIZ SİYASİ ÇIKARLARIN PEŞİNDEN GİTTİ'

İngiliz hükümetinin yakışıksız siyasi çıkarlar nedeniyle 23 Rus diplomatı sınır dışı etmek de dahil düşmanca tedbirler alarak ilişkilere daha ciddi zarar verme yoluna gitmesinin kabul edilemez ve değersiz olduğunun altını çizen Rus Dışişleri, "Londra, soruşturmayı tamamlamak ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndekiler de dahil uluslararası formatları uygulamak yerine Rusya ile cepheleşmeyi tercih etti. İngiliz hükümeti, bu olayın soruşturulmasında tek taraflı ve şeffaf olmayan adımlar atarak, ayrım gözetmeyen Rusya karşıtı kampanya başlatma girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.

'YANIT VERMEK İÇİN ÇOK FAZLA BEKLEMEYECEĞİZ'

Rus Dışişleri, İngiltere'ye yanıt vermek için çok fazla beklemeyeceklerini de vurguladı.

AJAN KRİZİNDE NE OLDU?

İngiltere hükümeti, eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Salisbury'de Rus yapımı sinir gazıyla zehirlendiğini açıklamış, Rusya ise bunu kabul etmemişti.

Theresa May, Rus ajanın öldürülmesi konusunda Moskova'ya bu sabaha karşı ültimatom verdiğinde, yanıt gelmemesi durumunda 'geniş çaplı önlemler alınacağını' ve saldırının arkasında 'büyük ihtimalle Rusya'nın olduğunu' söylemişti.

Rusya, Sergey ve Yulia Skripal'in zehirlenmesiyle ilgileri olmadığını belirtmiş ve saldırıda kullanılan maddenin örneğine erişim talebinde bulunmuştu.

DÜNYA KUPASI KARARI

İngiltere Başkanı Theresa May, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı. May, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda İngiltere'deki Rusya'ya bağlı varlıkları dondurabileceğini söyledi.

May, Rusya ile üst düzey ikili toplantıların hepsinin iptal edildiğini duyurdu. İngiliz Başbakan, hiçbir İngiliz bakan ve Kraliyet ailesi üyesinin Rusya'daki Dünya Kupası turnuvasına gönderilmeyeceğini açıkladı.

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Bunun Soğuk Savaş döneminden bu yanaki en büyük ihraç olacağını kaydeden May, "Rus diplomatların ihracı, Rus istihbaratının İngiltere topraklarındaki faaliyetlerini uzun yıllar sekteye uğratacak" iddiasında bulundu.

Öte yandan, Fransa hükümet sözcüsü ise İngiltere'nin stratejik ve tarihi bir müttefik olduğunu hatırlatarak, Skripal olayının oldukça ciddi bir mesele olduğunu söyledi.

'LAVROV'A ZİYARET DAVETİNİ GERİ ÇEKTİK'

May, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptığı ziyaret davetini de geri çektiğini belirtti.

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ingiltere Rusya Theresa May Lavrov ajan

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
geçende demiştim ruslar önce ister vermediler mi temizlerler yahu ingiltere ye bak rusyaya kafa tutuyor ingiltere seni rusya bir kaşık suda boğar !!! zamanında ingilizler fransızlar osmanlı rus savaşlarını kışkırtarak çıkartmışlardı kendileride bir köşeden izlemişlerdi
Kardeş bişeyden anladığın yok saçma sapan yorum yapma
@deniz079 boğar öyle kolay ingilizi boğmak
@mfuzar TARİH OKU GÖRÜRSÜN KARDEŞ
deniz bey senin dünyadan haberin yok galiba.ingiliz askeri gücü dünya sıralamasında 6. sırada.ingiltere diye geçme hem ekonomik hem maddi hemde siyasi yönden çok güçlü bir ulke
osmanlının zamanında yıkılması rus savaşlarıyla başlar ruslar osmanlıyı 300 yıl boyunca defalarca malup eder ve ingilizler Rusyada iç isyan başlatıp 1 dünya savaşı ile istanbula girer tarihi iyi okuyun
TÜM DÜNYA ÜLKELERİ YAHUDİYE KARŞI BİRLEŞMELİ Bİ AVUÇ YAHUDİ 3. DÜNYA SAVAŞINI BAŞLATMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ! DÜNYA ÖNCEKİ 2 SAVAŞTA OLDUĞU GİBİ TEZGAHA GELMEMELİ MİLYONLARCA İNSAN ÖLECEENE 3 - 5 BİN DENE YAHUDİNİN ÖLMESİ DAHA MANTIKLI
@jeepci sabah akşam Allahu Ekber deyip duruyorsun peki senin inandığın Allah uyuyormu? 3.dünya savaşı onun isteği dışındamı olacak açık söyleyim bu savaşı çıkartanlar kendi içinde bölünmüş olanlardır kendi içinde birliği beraberliği korumuş olanlar insanlığa ve yaşama saygı duymuştur şimdi sen karar ver sence yargıç hangisini suçlu bulacak
@jeepci wall street pentagon goldmansachs bunlar şu an dunyaya yön veriyor bunları yok eden dunyayi rahatlatir:)
emperyalizm tarihinin siyasi ahlâksızlı bölümü %99 ingilizleri kaplar,bütün diğerleri arkadan gelir.ABD kaybetti,ingiltere aracılığı ile blöf yapıyor.karşılarında çin ve rusya gibi büyük bir cephe var.ekonomik savaşı ABD kaybediyor.telâş içinde yapılan bir anglosakson hatası.
Batıyı rusyaya karşı savastiracak tek devlet ingilteredir...
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR...
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