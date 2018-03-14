Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, May'in Rusya'nın Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında dahli olduğu gibi gerçekçi olmayan bahanelerle aldığı Moskova'yı 'cezalandırma' tedbirlerini 'benzeri görülmemiş seviyede bir provokasyon' olarak gördüklerini belirten Bakanlık, bu adımın iki ülke arasındaki normal diyaloğun temellerini yıktığını vurguladı.

'LONDRA, YAKIŞIKSIZ SİYASİ ÇIKARLARIN PEŞİNDEN GİTTİ'



İngiliz hükümetinin yakışıksız siyasi çıkarlar nedeniyle 23 Rus diplomatı sınır dışı etmek de dahil düşmanca tedbirler alarak ilişkilere daha ciddi zarar verme yoluna gitmesinin kabul edilemez ve değersiz olduğunun altını çizen Rus Dışişleri, "Londra, soruşturmayı tamamlamak ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndekiler de dahil uluslararası formatları uygulamak yerine Rusya ile cepheleşmeyi tercih etti. İngiliz hükümeti, bu olayın soruşturulmasında tek taraflı ve şeffaf olmayan adımlar atarak, ayrım gözetmeyen Rusya karşıtı kampanya başlatma girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.