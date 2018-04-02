Rusya'dan çok sert çıkış: Soğuk savaşta bile olmayan oldu

Sputnik'in haberine göre Moskova'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdül Hasan Mahmud Ali ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, İngiltere ve ABD'nin başı çektiği bir dizi Batılı ülkenin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi gerekçesiyle Rus diplomatları sınırdışı etmesini değerlendirdi.
Günümüzde Rusya'nın ABD, İngiltere ve diğer ülkelerle ilişkilerinin Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soğuk Savaş döneminde bile kuralların olduğunu, söz konusu ülkelerin ise edep kurallarını terk ettiğini belirtti.
Lavrov, "Soğuk Savaş hakkında çok şey konuşuluyor. Günümüzdeki durumun klasik Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğu da konuşuluyor. Zira o dönemde bazı kurallar vardı, edep kuralları uygulanırdı. Ancak bugün başta İngiltere, ABD ve onları körü körüne takip eden Batılı partnerlerimiz, tüm edep kurallarını terk ederek aleni yalana ve dezenformasyona yöneldi" ifadelerini kullandı.
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