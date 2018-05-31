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Rusya'dan çok sert tepki: ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, ABD’nin yürüttüğü ticari politikaları eleştirerek, "Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz. Bu politikalar nedeniyle tüm dünya ekonomisi de zarar görüyor" dedi.

Rusya'dan çok sert tepki: ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre Oreşkin, Dünya Ticaret Örgütü’nün Paris’te düzenlenen toplantısı kapsamında, ABD’nin son dönemdeki ticaret politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'KENDİ AYAĞINA SIKMASINI İZLİYORUZ'

ABD’nin yürüttüğü politikayla, kendi ekonomisini yavaşlatacağını savunan Oreşkin, “Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz. Bu politikalar nedeniyle tüm dünya ekonomisi de zarar görüyor. ABD yüzünden faiz oranları artacak, gelişmekte olan piyasalar daha sıkı finansman koşulları, ticaret kısıtlamaları ve küresel büyüme oranlarındaki yavaşlama nedeniyle zarar görecek.” ifadelerini kullandı.

TRUMP AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise bugün Ticaret Bakanlığı tarafından basın mensupları için düzenlenen konferans bağlantısında, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifelerinin 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’ya da uygulanacağını açıklamıştı.

AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tepkilerin en sertini reis ceker tepki bizim isimiz, etki yaparmi orasini bilmem...
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