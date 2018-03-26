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Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

ABD ve 14 Avrupa ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin ikili ilişkilerde kalan küçük bir kısmı da yerle bir ettiğini söyleyerek, 'ABD sadece güçten anlar' ifadesini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve AB üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ettiğini açıkladı.

Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar

Öte yandan Rus Senatör Vladimir Cabarov da Washington'ın bu adımına karşılık olarak, Rusya'dan da en az 60 ABD'li diplomatın sınırdışı edileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Sergey Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal saldırıya uğramıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırının sinitr gazıyla düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etmişti.

Rusya ise suçlamayı reddediyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE PROTESTO EDİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve AB üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ettiğini açıkladı.

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Rusya ABD AB rus diplomatlar Sınır Dışı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
putin demek ki dogru yolda
Haklisin Rusya.Kimyasal silahin varsa ki vardir vur bunlari.Bizde biktik artik.
ah bi inanabilsem şu aralarındaki düşmanlık tiyatrosuna
Lan olum neyi paylaşamıyonuz güç sizde petrol sizde doğalgaz sizde s.mürge sizde hainlik sizde bizimde bir tane şeker fabrikamız var olan yine dolara ve bize olur:))
endişeye mahal yok it iti ısırmas dünya bizim gibi sikim hıyar diyene bi avuç tuz alıp gidenlerle yonetilmiyor vesselam
hepsi anlaşmalı oyun
ŞİMDİ ABD VE AB ÜLKELERİ AKLI SIRA RUSYAYI SIKIŞTIRIP KÖŞEYE SOKMAK NİYETİNDELER. BEYLER RUSYA KENDİNİ ISPATLADI SURİYEDE. İRAN IRAK TÜRKİYE SURİYE PAKİSTAN MISIR CEZAYİR ŞU AN RUSYAİLE BERAĞBER YÜRÜYOR BÖLGEDE. SUUD VE BAAHREYN İLE YAZ KELMEZ ABD YE BÖLGEDE.ORTADOĞUDA BATOI VE ABD SÖMÜRÜSÜ SIFIRLANACAK YAKINDA. BÜYÜK İFLASLAR VAR BATI ŞİRKETLERİNDE YAKINDA.SUUD UN KUVEYTİN IRAĞIN BAE LERİNİN PETROLLERİ SÖMÜRÜDEN KURTULACAKNE DEDİK EN BAŞATA 100 MİLYON KİŞİLİK DÜNYA İSLAM BİRLİĞİ ORDUSU BİRLEŞİK İRAN DEVLETLER TOPLULUĞU İLE YERYÜZÜNDE DİYE.RUSYA EŞİT ADİL PAYLAŞIMDAN YANADIR HER ZAMAN.
@ozaydin65 Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok görüyorsunuz Bonzai'nin zararlarını ne kullanıyorsun kardeşim Rusya'dan bir ay gaz almayı bıraksınlar kırılgan olan rus ekonomisi yerle bir olur...
Savaş çoktan başladı...
Trump gibi bir deli ABD nin başına geldi. Dünya da savaş çanları çalmaya başladı. Trump 'ın bu manevraları 3. dünya savaşına neden olabilir. Kendi ülkesinde de ondan rahatsız büyük bir kesim var. 3. Dünya savaşı çıkarsa ne olur ve en çok can kaybı nerde olur. Tabii ki en fazla kayıp ortadoğuda ve tarafsız olmazsak bizim topraklarda olur. 3. Dünya savaşı olur mu evet nükleer bir savaş olur. Ancak 4. dünya savaşı ilkel sapanlarla balta ve kılıçlarla olur. insanoğlunun soyu tükenme riskine girebilir. Çünkü şu anda tüm yeryüzündeki canlıları yokedecek kadar nükleer ve kimyasal silah mevcut.
ABD kilise duvarına bevl ediyor.
Sakın biz de abd ve ab üyelerine uyup aynısını yapmayalım. aldatılmanın kralını yaşatırlar bize sonra.
savaşında görek
Suriye deki ABD üstlerinin hedefi teröristleri silahlandırması ülkemizle Rusyalarla ilişkilerimizin bozulması için gerçekleşmiş tüm olayların arkasında ABD var kısaca ben bu olayların olacağını çok önceden tahmin etmiştim şimdi ekonomik yaptırımların Çin ,Hindistan, Rusya, İran ,Pakistan , Kuzey Kore, diğer bazı ülkelerde olacak işin özü dünya dengeleri çok değişecek AB ABD bu işten çok zararlı çıkacak bu saydığım ülkeler güç birliğini sağladığında dünya ekonomisi çok büyük yön değiştirecek bununla da kalmayacak askeri dengeler altüst olacak Suriye deki durum bu işle çok alakalı .
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