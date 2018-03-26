Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar

Öte yandan Rus Senatör Vladimir Cabarov da Washington'ın bu adımına karşılık olarak, Rusya'dan da en az 60 ABD'li diplomatın sınırdışı edileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?



Sergey Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal saldırıya uğramıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırının sinitr gazıyla düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etmişti.

Rusya ise suçlamayı reddediyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE PROTESTO EDİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve AB üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ettiğini açıkladı.