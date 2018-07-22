Rusya'dan flaş açıklama: 1.7 milyon Suriyeli geri dönebilir

Moskova, 1.7 milyon mültecinin yakında evlerine dönmeleri için gerekli şartların sağlanacağını duyurdu.

ABD İLE KOORDİNELİ



Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Merkezi Komutanı General Mihail Mizintsev, geri dönüşün nasıl sağlanabileceğine dair tekliflerin ABD tarafıyla da paylaşıldığını söyledi. Mizintsev, tekliflerin, geçen pazartesi günü Helsinki’de ABD ve Rus başkanlarının uzlaşmaya vardığı noktalara uygun olduğunu da belirtti. Rusya’nın mülteci krizine çözüm bulmak niyetinde olduğunu vurgulayan Mizintsev, “Suriye’yi savaş nedeniyle terk etmek zorunda kalan mültecilerin geri dönüşüyle ilgili araştırma yapan karma merkez 1 milyon 700 bin kişinin evlerine dönebilmeleri için şartların elverişli hale geldiğini tespit etti. Bu kişilerin muhtelif tarihlerde Suriye’den ayrıldığı şehir ve kasabalarda sivil hayata dönülmesi için şartlar oluşturulmak üzere” dedi.

330 BİN HEMEN DÖNEBİLİR



Mizintsev, evlerine istedikleri takdirde hemen dönebilecek mülteci sayısını 336 bin olarak verdi. 2011’den beri çatışmaların sürdüğü Suriye’den 6.9 milyon sivilin ayrıldığını belirten Rus general, “Bu mülteciler günümüzde Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak başta olmak üzere dünyanın 45 ülkesine yayılmış durumda. Soruna çözüm bulunması Suriye’ye komşu ülkeler ve Avrupa’yı rahatlatacaktır” diye konuştu.