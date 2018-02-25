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Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2018 13:41 | Son Güncelleme

Rus Dışişleri’nden Suriye’de 1 ay sürecek ateşkes ilanı çağrısını içeren 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına ilişkin yapılan açıklamada, ‘Rusya’nın, Moskova ve Şam karşıtı isterinin körüklenmesi ve Suriye’deki siyasal çözüm sürecinin baltalanmasına yönelik girişimleri sert bir biçimde durduracağı’ belirtildi.

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, istediği değişikliklerin yapılması ardından BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) oybirliği ile kabul edilen 2401 sayılı karar hakkında yazılı bir açıklama yayınladı.

Sputnik'in haberine göre, açıklamada, Rusya’nın, 'Suriye’deki hükümet karşıtı güçlerin yabancı koruyucularının, Suriye’de insani yardımların gerekli bölgelere ulaşabilmesi için kendi üstlerine düşeni yaparak, kontrollerindeki güçlerin ateşkese uymasını sağlamayacağına inandığı' belirtildi.

Rus Dışişleri’nin bunun yapılıp yapılmadığını yakından izleyeceği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi: "Belki birileri bunu bilmiyordu ya da bilinçli olarak görmezden geldi ama Doğu Guta’daki militanlarla ateşkes görüşmeleri yapılıyordu. Fakat buradaki militanlar kendilerine teklif edilen tüm seçenekleri geri çevirdiler. Ayrıca bununla da kalmayıp ‘canlı kalkan’ olarak kullandıkları sivillerin kendi kontrollerindeki bölgelerden ayrılmasına izin vermeyi de reddettiler."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
it iti ısırmaaazz !!! müslümanın müslümandan başka dostu yokturrrr !!!! kanmayııın !!! inanmayıııınnn !!!!
Suriye de raconu Ruslar kesiyor...bu belli...
Rusya ben geri adım atmayacağım diyor. BM "Abd" ısrara devam ediyor. Kaçınılmaz olan Savaş yaklaşıyor. . Fetönün özellikle kumpaslarla ordudan uzaklaştırmaya çalıştığı Askerlere, bu amaç doğrultusunda kumpaslar kuruldu. Bu subaylarımızın çok önemli olduğunu düşünüyorum.
beyin eror
Rus Dışişleri’nin bunun yapılıp yapılmadığını yakından izleyeceği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi: "Belki birileri bunu bilmiyordu ya da bilinçli olarak görmezden geldi ama Doğu Guta’daki militanlarla ateşkes görüşmeleri yapılıyordu. Fakat buradaki militanlar kendilerine teklif edilen tüm seçenekleri geri çevirdiler. Ayrıca bununla da kalmayıp ‘canlı kalkan’ olarak kullandıkları sivillerin kendi kontrollerindeki bölgelerden ayrılmasına izin vermeyi de reddettiler."
nufus azaltmak bolgede aci kan gozyasi nin kimin umrunda seytan a uyanlar a bahane mi yok 8 ulke sahipsiz bulmus cokmus ulkelerine terorist besleyip maasi vadedip eline silahlandirip beyin yikiyorlar mahallelere varil bombasi icin pilotlarin nasil bir robotlastiriliyor gokde allah goruyor petrol gelirleri ni kullanamayan cakallarin usustugu ulke olmus bu gunler de tarihde birer satir dan ibaret kalacagi gunler gelir alt yapi siyla apartmanlarin yenilenmesi yine ulkemizin gorevi olacak guzel gunlerini gormek birlikde bayramlasacagimiz gunlerin herkezin duasina ihtiyaci var amin
REİSS..Bİ --EYYYYYYYYYYYYYYYYY- ÇEKERSE NE RUSU KALIR NE ABD Sİ ALŞMALLAHH..?,,,,,,11..
reis bizi afrine süriye götür
Rusya sinsi sinsi bekliyon hele bi sesin çıktı, ne yapacağını sende bilmiyon ya,,,Gutada sivilleri kalkan olarak kullandığını görüyonuz da,,,Afrin de Türkiye nin yaptığı operasyon da nedense görmüyonuz.siviller vuruluyor gibi algı yapılıyor,Türkiye bu kadar dikkat ederken bunu hiç konuşmuyonuz.Sen Rusya orada ne için varsın,onu bir açıklasan,,,tazıya tut Tavşana kaç misali işi götürmek amacın,bekliyon gözlüyon duruma göre çökecek zaman kolluyon,sanki bir şeyler yapıyormuş gibi görünüp hiç bir şey yapmayanlar,bunlardan asla dost olmaz bunlara asla güvenilmez.
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