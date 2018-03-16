Rusya'dan İngiliz diplomatlar için son dakika açıklama!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya'nın İngiliz diplomatları sınır dışı etme kararı alındığını açıkladı. Lavrov, sınır dışı edilecek diplomatların sayısını belirtmedi.

İngiltere Başkanı Theresa May, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıklamıştı. May, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda İngiltere'deki Rusya'ya bağlı varlıkları dondurabileceğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise İngiltere'nin hamlesine en yakın zamanda cevap verileceğini ifade etmişti.

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