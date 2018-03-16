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Rusya'dan İngiliz diplomatlar için son dakika açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya'nın İngiliz diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

Rusya'dan İngiliz diplomatlar için son dakika açıklama!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya'nın İngiliz diplomatları sınır dışı etme kararı alındığını açıkladı. Lavrov, sınır dışı edilecek diplomatların sayısını belirtmedi.

İngiltere Başkanı Theresa May, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıklamıştı. May, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda İngiltere'deki Rusya'ya bağlı varlıkları dondurabileceğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise İngiltere'nin hamlesine en yakın zamanda cevap verileceğini ifade etmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Rusya ingiliz diplomatlar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
SURİYELİLERİ DE SINIRDIŞI EDİN VİRÜS GİBİLER
yiyin bir birbirini zi
yesinler birbirlerini hep bizi yiyecek halleri yok ya
Hiç birinizin bir halt edeceği yok,boşu boşuna germeyin ortamı,it dalaşı yaparsınız sonra kanka olursunuz delikanlımısınız siz hele ingilizler kalleş insanlarsınız
RUSYADA NÜKLEER FÜZELERİ KONTROL EDEN KONTROL MEKANİZMASI KAZA İLE DEVREDEN ÇIKARAK ATEŞLEME YAPIP BİR YERLERİ YOKETSE NE OLUR ? 3.DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR RUSYA BUNU YAPARMI ? BİR CİNNET YETER RUSLARLA ŞAKA OLMAZ ORTADOĞUDAN GİDER ama ORTADOGUYU TÜM DÜNYAYI ATEŞE VERİR BANA YAR OLMAYAN AMERİKA AVRUPA İNGİLTEREYEDE YAR OLMASIN DEYİP HER TÜRLÜ ÇILGINLIGI YAPABİLİR PUTİN BİZZAT UYARDI GEÇENLERDE BU BLÖF DEĞİLDİ TOPOL M FÜZELERİ HER AN ATEŞLENEBİLİR DÜNYA CEHENNEME DÖNER
PUTİN GEÇENLERDE DÜNYANIN RUSYANIN SİLAHLARININ GÜCÜNÜ GÖRME ZAMANI GELDİ DERKEN GÖZLERİNDE KARARLILIĞI GÖRDÜM BU ASLA BLÖF DEĞİLDİ HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞ BİR ADAMIN BİRAZDA SON ÇAREYE BAŞVURMADA KALDIĞI ÇARESİZLİĞİN İŞARETİYDİ HERKES AKILLI OLMALI DURUM CÎDDİ KIRMIZI ALARM SİREN SESLERİ BUNLAR
İt İti ısırmaz .. Döner durular bize karşı birleşirler ... İnşallah yine bir birlerine girerler'de İslam alemi biraz rahat eder... Ne zamanki bunlar kendi içlerinde savaşırlar o zaman dünyanın diğer yerlerinde huzur başlar ...
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