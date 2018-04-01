Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Sputnik’e konuşan Rogachev, Suriye ve Irak’taki savaşta bulunan yabancı teröristlerin Avrupa’ya geri dönüş yaptığını söyledi. Rogachev, “Suriye ve Irak’tan geri dönenler Türkiye üzerinden Ukrayna’ya gidiyor. Ukrayna’nın Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat anlaşması var. Böylelikle Batılı müttefiklerimiz kendilerine yeni bir büyük problem yaratmış oldular. Türk tarafı bu geçişleri engellemek ve topraklarından teröristlerin geçmesini durdurmak için mücadele veriyor fakat hepsini durdurduğunu söylemek güç. Ukrayna pasaportu almak Ukrayna’da çok kolay ve bu sebeple teröristler Ukrayna’ya gidiyor” dedi.

Rus yetkili, “Esas sorun yüzlerce ve hatta teröristin dünyanın farklı noktalarından bu bölgeye gelmesidir. Avrupa Birliği, Kiev’in Rusya’ya karşı olması için vizeleri kaldırdı fakat bu durum da Avrupa Birliği içinde bir güvenlik sorununa sebep oldu” dedi.