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Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2018 12:34 | Son Güncelleme

Rus yetkililer, Suriye ve Irak'ta bulunan teröristlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya giriş yaptığını öne sürdü. Rusya Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki 'Yeni tehditler' biriminin direktörü Ilya Rogachev, 'Batılı müttefiklerimiz kendilerine yeni bir sorun yarattı. Çünkü Suriye ve Irak'tan gelen birçok terörist Türkiye üzerinden Ukrayna'ya gidiyor ve oradan AB ülkelerine giriş yapıyor' ifadesini kullandı.

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Sputnik’e konuşan Rogachev, Suriye ve Irak’taki savaşta bulunan yabancı teröristlerin Avrupa’ya geri dönüş yaptığını söyledi. Rogachev, “Suriye ve Irak’tan geri dönenler Türkiye üzerinden Ukrayna’ya gidiyor. Ukrayna’nın Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat anlaşması var. Böylelikle Batılı müttefiklerimiz kendilerine yeni bir büyük problem yaratmış oldular. Türk tarafı bu geçişleri engellemek ve topraklarından teröristlerin geçmesini durdurmak için mücadele veriyor fakat hepsini durdurduğunu söylemek güç. Ukrayna pasaportu almak Ukrayna’da çok kolay ve bu sebeple teröristler Ukrayna’ya gidiyor” dedi.

Rus yetkili, “Esas sorun yüzlerce ve hatta teröristin dünyanın farklı noktalarından bu bölgeye gelmesidir. Avrupa Birliği, Kiev’in Rusya’ya karşı olması için vizeleri kaldırdı fakat bu durum da Avrupa Birliği içinde bir güvenlik sorununa sebep oldu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ilya Rogachev Rusya Dışişleri Bakanlığı Suriye ırak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helehele 'Batı mütefiklerimiz' diyor, haber 1 Nisan şakası olmasın? Rusya üzülüyorsun ve uyarıyorsun, batılı ülkelere ve ukranyanın başına gelecek olaylara çok üzülüyorsuni
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