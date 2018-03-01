HABER

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2018 09:58 | Son Güncelleme

Rusya Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Aleksandr Venediktov, ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgede şimdiye kadar 20'ye yakın askeri üs kurduğunu açıkladı. Son dakika habere göre, Venediktov, ABD'nin YPG'ye modern silahlar vererek Türkiye'yi Afrin operasyonunu başlatmaya zorladığını ifade etti.

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Sputnik’e konuşanAleksandr Venediktov, "Kürtlere gerçekten de modern silahlar sağlanıyor. Ayrılıkçı Kürt çevrelerine yapılan modern silah sevkiyatları ve destek Türkiye’nin Afrin’deki harekatını provoke etti” ifadelerini kullandı.

Venediktov, Suriye’deki barış ve istikrarı ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerin denetimindeki bölgede yaklaşık 20 askeri üs kurması gibi dışarıdan müdahalelerin bozduğunu belirtti. Venediktov “Suriye’ye barış ve istikrarın getirilmesi sürecine krize dışarıdan yapılan müdahaleler engel oluyor. Sözgelimi, YPG’nin kontrolündeki bölgelerde ABD’ye ait yaklaşık 20 askeri üs kuruldu” dedi.

"MİLİTANLAR EL TANF’TA SERBESTÇE HAREKET EDİYOR"

“Ayrıca ABD’nin Şam’ın onayı olmadan Suriye-Ürdün sınırındaki El Tanf’ta yaklaşık 55 kilometrelik alanı işgal etmesi de hayret verici” diyen Venediktov, açıklamalarına “Bölgede kötü anlamda ünlü Rukban sığınmacı kampı var. Burada, ABD’nin burnunun dibinde silahlı örgütlerden militanlar serbestçe hareket ediyor” sözleriyle devam etti.

"EL TANF MİLİTANLARA AÇIK, AMA YARDIM KONVOYLARINA KAPALI"

Venediktov, militanların serbestçe hareket edebildiği El Tanf'ın, Suriye’den Rukban kampına gitmek BM insani yardım konvoyları için kapalı olduğunu vurgulayan Venediktov “Bu durum ile Washington’ın terörle mücadeleye dair açıklamalarının ne derece uyumlu olduğu bir muamma” dedi.

"KURTARILAN BÖLGELERDE ZEHİRLİ MADDELER BULUNUYOR"

Venediktov, Şam’ın düzenli olarak Suriye’de teröristlerden kurtarılan bölgelerde zehirli maddelerin bulunduğunu bildirdiğini aktardı. Venediktov “Suriye’nin kimyasal silahları bildiğiniz gibi Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) gözleminde imha edildi. Şam, OPCW uzmanlarıyla sıkı işbirliğine devam ediyor. Şam ayrıca teröristlerden kurtarılan bölgelerde bulunan zehirli maddelerle ilgili düzenli olarak bilgi veriyor, kimyasal silahların kullanımıyla yapılabilecek olası provokasyonlar hakkında haberdar ediyor” dedi.

"MUHALİFLER TARAFINDAN KİMYASAL SİLAH KULLANILMIŞ OLABİLİR"

Venediktov, geçen yıl Han Şeyhun’da Şam tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal silah saldırısı ve akabinde ABD’nin Suriye ordusuna ait bir üsse gerçekleştirdiği saldırıya da değindi. Venediktov, Rusya Güvenlik Komitesi’nin, silahlı muhaliflerin, ABD ve müttefiklerinin Suriye ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirmesi için provokasyon amaçlı kimyasal saldırı düzenlemiş olabileceği düşüncesine yöneldiğini vurguladı ve “Böyle bir istek olması gayet mümkün” dedi.

‘SURİYE’DEKİ TERÖRİSTLER TAKTİK DEĞİŞTİRDİ"

Venediktov, IŞİD’in Suriye’de büyük kapsamlı askeri eylemlerden gerilla savaş taktiklerine geçtiğini belirtti: “Suriye’de IŞİD kaydadeğer ölçüde zarar gördü. Bu şartlar altında teröristler gerilla savaşı taktiğine geçtiler.”

Venediktov’a göre, diğer terör örgütleri Suriye ordusuna karşı silahlı çatışmalara devam ediyor. Sözgelimi İdlib’de El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam), Doğu Guta’da Ahrar uş-Şam Suriye ordusuna karşı eylemlerini sürdürüyor.

Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!
Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!
Kan donduran Afrin iddiası: YPG 211 çocuğu katletti!Kan donduran Afrin iddiası: YPG 211 çocuğu katletti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Rusya ABD YPG PYD

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

AK Parti'de 'güç' savaşları

AK Parti'de 'güç' savaşları

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Kuzey Kore lideriyle ilgili müthiş iddia! Brezilya pasaportu varmış

Kuzey Kore lideriyle ilgili müthiş iddia! Brezilya pasaportu varmış

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'

Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'

Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı

Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Okuyucu Yorumları 49 yorum
ABD ORAYA YALNIŞ AKP POLİTİKALARI SEBEBİ İLE ÇÖREKLENDİ..... BİZİM SURİYE POLİTİKAMIZ İSRAİL ABD VE PKK NIN İŞİNE YARADI SADECE ....
@beyazit_yilmaz_2017 bu ülkede darbe olsaydı Türkiye bitmişti. bütün terörizm ülkemizi mahvedecekti, birde Akp yi suçluyorsun. boş konuşacağına git kendine bir iş bul
@beyazit_yilmaz_2017 son derece haklısın bunu akkoyunlar da anlasa
@beyazit_yilmaz_2017 Salak, ilk önceleri abd ve israil istekkleri doğrultusunda politika yürüttüğümüzden başımıza bu belalar geldi.
Bu abd nin 50 senelik projesidir AKP ile ne alakası günlük politika sadece biz gibi fakirlerde olur AKP adamların işine taş koydu. Bomba koydu nedense sizde rahatsız olup kuduruyonuz bu durumdan
@beyazit_yilmaz_2017 fikriniz nedir.. aklınızı görelim
@marasal66 eşek gözlüyle bakam suriye savaşına Tayyip sebep oldu. T.C. misafir etti. kandıramadı abd. isteği doğrusunda sonra ne dedi 1 hafta Suriye de cuma namazı kılacağım demedi mi
@beyazit_yilmaz_2017 ülkeni içini boşaltıyor akp uyansan iyi olur kütahya hava limanına 5 milyon kişi garanti vermiş 270 bin kişi kullanmış orda bir kaç ilde koy nufus buladar deil uyan artık
dünyanın en azılı baş teröristi a.b.d. diyorum.
Tayip Erdoğan ve AKP hükümetlerinin yanlış Suriye politikası olayları bu hale getirdi.
@yusuf_kandilci_1964 Yanında BOP eşbaşkanlığınıda unutma.
@yusuf_kandilci_1964 doğru politikası be olmalıydı öldür eset hepsini umrumda değil mi deseydi
@capbar2012 hep yanlış deniliyor da olması gerekeni belirten yok. Adam yıllarca sorunsuz bir iletişim için gayret etti, sınırları açtı vizeleri kaldırdı. Ama bence bu olumlu gayretlere müteakip üst akıl talimatını verdi ve bölgede yeni bir kaos planı başlatıldı. Yakın zamana kadar işleri iyi gidiyordu fakat Tayyip Erdoğan'ı indiremediler ve bu yüzden planları aksamaya başladı. Artık yeni bir süreç başladı, biz zaten devletimiz, askerimiz ve müslüman coğrafyasının selametinden yanayız. Geniş bir kitleyiz, zannedildiği gibi koyunda değiliz, biraz gözlüksüz bakarsanız belki görüşünüz değişir.
Bunları biliyoruz onun icın afrindeyiz sonra münbiç mehmetcik abd nin kafasına bincek istedikleri kadar üst açsınlar
@casper34070 Sen önce İncirlik ve Kürecik üstünü kapat. AKP tavşana kaç tazıya tut diyor. AKP'nin tek derdi seçim kazanmak. Türkyediye bir derdi yok.
Allah bunların hesabını soracak inşallah... İstedikleri kadar silah yardımı yapsınlar.Ne sınırlarımıza girecekler ne de ülkemize. Hiçbir şeyi başaramayacaklar. Allah türkü ve Türk askerini korusun..
ey Putin kimlere arka çıktığını gör sence Esad'ın haberi yokmu bundan Esad sırtından vuruyor seni haberin yok
@osmanli_torunu_1984 okuma, yazma yok gibi, varsa bile idrak yani algıda bir sıkıtı var sanırım
Mademm ypg abd nin maşasi madem ypg sadece bir oyuncaksa türkiye gitsin abd ye vursun neden müslüman kardeş kürtleri (ypg) vuruyor Yoksa yemiyormu.
putin amca haklı valla bizim tayyip görmüyo hayla bazı şeyleri gidiyo geliyo ab abd yalıyo
RUSYA DİYORSA %100 DOĞRUDUR RUSYA DOSTUMUZ OLDUĞUNU DAHA KAÇ KERE İSPATLAYACAK AMERİKA İLE TÜM BAĞLARI KOPARTMAMIZ LAZIM AMERİKA BAŞ BELASI
bunu rusyanın söylemesine gerek yok bilmeyen zaten ahmaktir.Abd ye büyük bir ders vermenin vakti vok gelmistirde geciyordur. Ülkemizin geleceği için gerekirse suriyenin yarısını kontrol altına almalıyız. kuzey irak iran ve ermenistan sınırlarında askeri birlikleri.sevk edip bölgede kuş uçurtmandan herkese haddini bildirmeliyiz Türkün kim olduğunu neler yapabileceğini cümle alem görmeli aksini isteyenler zaten haindir. bunun yanında suriyelileri operasyon bittiğinde temizledigimiz bölgelere göndermeliyiz
ey katil diktatür potin 1 milon müslümanın kanına kim düktü tavşan kaç tazi tut hesabı oynuyorsun.
Şerefsiz ABD yıllardır destekliyorsun teröristleri
zalimler için yaşasın Cehennem ! gel abd iti çık karşımıza bir kere savaşalım onun bunun köpeklerine tasma takip bunlar benim itim hoşt demesin kimse diye dünyayı uyarma köpeklerin başlarına zarar vermeye kalkıyor lar gel ulan gel de ebene atlayalım bir kere savaş emin ol kuzey kore den rusyaya iran dan namuslu islam ülkesine pakistan azerbeycan çeçenistan vesaire hepsi bizimle
bunu bilmeyen yok ki !!! şuan mehmetçiğimizin yaptığı tamamen danışlı dövüş başkada birşey değil !!! bunu o eyyyy tayyip de biliyo herkezde biliyo ALLAH MEHMETÇİĞİMİZE ZEVAL VERMESİN !!! (AMİN)
filler tepişiyor olan güzel çimlere oluyor
Terör devletin den başka ne beklenirdi zaten. Yüce rabbim hepsini kahretsin inşAllah...
biz biliyoruz pkk pyd vs orgutleri ve bizim icimizde ki satilik adamlarin oldugunu yani dunya ile savasiyoruz Birde bu bati ulkelerini cagdas ileri goruyorlar ya bizim okumus eytimli gerzekler
Rusya da az anasının gözü değil yani. Yanda görünüp ortada bulunuyor. Be Rusya madem böyle konularda bilgi sahibisin Suriye de sen de varsın Türkiye Suriye ye girmiş, Neden Türkiye ile ABD yi karşı karşıya getirmek için çaba sarf ediyorsun. Çık direkt ABD ye diklen madem orana burana güveniyorsun. Bizi kullanma
ben bu konuda herşeyin bir tiyatro olduğuna inanıyorum bizde seyrediyoruz
RTE eleştirenler yanlış politika diyenler sanki kendileri savaşıyor klavye üzerinden devlet kurtarıyorlar suriye ye girmemizde afrine girmemizde en doğru karar
Bu güne kadar'ki 33 şehit 148 yaralı askerimiz ABD'in kurduğu tezgah nedeniyle olduğu için ABD'ye ve emperyalist güçlere lanet olsun.Umarım onlarda terör belasından daha beter acılar yaşar.
bizim üzerimizden abd rus uçağını düşürdüyümüzde göbek atıyorlardı.şimdide afrin üzerinden abd ye atılan tokattan dolayı bayram ediyor rusya. Fazlada gaza gelmeyip gerekeni yapalım yeterli.
Senidemi kandırdılar.
hay sizin bop başkanlığına ne olduğunu bilmiyorsunuz konuşup duruyorsunuz
şaşırmış gibi yapalım bari rusya yenimi anlamış bunu
ne yalancı aptal haber yapıyorsunuz . adamlar açık açık ortalığı biz karıştırıyoruz DİYORLAR ZATEN . SİZ NEYİN TRİBİNDESİNİZ.
bu coğrafyanın krizi bitmez!
uçaklarla ara sıra abd üstlerine yanlışlıkla vurduk diye vursak olmuyormu arada bir vurmak lazım akılı olsun bunuda yapacağımıza eminim az kaldı
abd+ab+siyonistermeni yahudilerinin orta doğuda oynadığı oyunların başı ingilteredir. 100.yıllık planı yapan bu zatlardır bu sırtlan ordularının başlattığı orta doğu planının ardında ortaya çikan boşluktan faydalanan ve nemalalan ruslardır. en çok zararıda çeken hem türkiyemiz hemde orta doğu halkıdır. elde gazanımları cebe indirende abd-ab-siyonist ermeni yahudileridir+rusyadır. peki burda oynanan oyunları görmeyen bu orta doğuda yaşayan halkın hiçmi suçu yok hemde çok var aptal oldukları içinmi yoksa çok zeki olan içlerindeki çakalların yüzündenmi evet ayna ayna söyle bana ben aptalmıyım ..?
ADAMLAR DÜNYANIN İPLERİNİ ELLERİNE ALMIŞLAR KUKLA GİBİ OYNATIYORLAR DÜZMECE BİR OYUN İÇİNDE ALLAH SONUMUZU HAYIR EYLESİN
ülkemizdeki tüm pisliklerin altında ve ölen tüm şehitlerimizin sorumlusu abd dir.bizim en büyük düşmanımız abd ve onu yöneten israildir.
Peki görüntülerin olduğu cd ler nedir foto montaj,dublaj mı?Bu işde başka bir iş var..Demek ki menfaat ilişkisi olarak süregelen bir durum vardı..
Günaydın! Bunu bilmeyen mi var? Yalnız bunu yaparken amacı daha derin abd nin. Ypg kim ya ezer geçeriz de bunu onlarda biliyor (abd) arkasından ne gibi oyunlar planladılar o karışık. Yani kısaca Atatürk zekasında biri olsaydı bence asla suriye pisliğine bulaştırmazdı bizi ve en büyük kazanımları fa sağlardı.
yapacaksın. nükleer silah oturacaksin aşağıya. Kuzey Kore herkese meydan okuyor. dokunabilen varmı. sadece boş laf yaptırıma yaptırım. adam zaten Avrupa'dan mal almiyorki yaptırım yapsa ne olacak. en iyi güç nükleer güç.
ABD membicden gecen ucakları hala algılamayamadı ..
Rusya niye kızıştırıyor ortalığı?
Biz ne yaptık Abd ye karşı bu güne kadar.... Cadde ismi değiştirdik.... İncirlik cd. olsaydı daha iyi olurdu nerede hata yaptığımızı gelecek nesiller unutmazdı. böylece..!
Diğer Haberler
Berlin'in Türkiye'ye silah satışı politikasına eleştiri

Berlin'in Türkiye'ye silah satışı politikasına eleştiri

ABD askerleri Suriye-Irak sınırında!

ABD askerleri Suriye-Irak sınırında!

ABD'deki kilisede silahlarla ayin

ABD'deki kilisede silahlarla ayin

Serbest bırakılan Salih Müslim için atılacak adım belli oldu!

Serbest bırakılan Salih Müslim için atılacak adım belli oldu!

30 Yıl Annesinin Cesediyle Yaşadı

30 Yıl Annesinin Cesediyle Yaşadı

Dünyaca ünlü yazar Vasileva hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü yazar Vasileva hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.