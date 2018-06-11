Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Hürriyet'in özel haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye’de terörizmle gerçek bir mücadele yürüten ülkeleri şöyle sıraladı: Rusya, Türkiye, İran ve Kazakistan.
ÇİN’de yapılan 18. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi açılışında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Suriye’de terörizm ile gerçekten mücadele eden ülkeler belli. Rusya’nın Suriye hükümetiyle sıkı temas halinde bu mücadelesine Türkiye, İran ve ayrıca Kazakistan katkı sağlıyor. Bu sayede Suriye topraklarının yüzde 90 gibi önemli bölümünün uluslararası terör çetelerinden temizlenmesi sağlanmıştır” dedi.
Şİ zirvesi oturumunda Suriye’nin geleceği ile ilgili de Rusya’nın beklentilerini sıralayan Putin, “Suriye hükümeti, ocak ayında Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenen ilk Ulusal Diyalog Kongresi’nde alınan kararlara riayet ediyor. En önemlisi Suriye krizine nihai çözüm bulunması için yeni anayasayı hazırlaması gereken komisyon adayları listesinin hazırlanması. Bu bağlamda Şanghay İşbirliği Örgütü’nün de Suriye barış sürecine destek vereceğine eminim” ifadelerini kullandı.
PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ
Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile bir zirvede görüşmeye hazır olduğunu da kaydetti. Putin, Washington da hazırsa Trump ile bir araya gelmekten memnun olacağını, Avusturya dahil bazı ülkelerin böyle bir zirveye ev sahipliği yapma önerisinde bulunduğunu kaydetti.
Öte yandan Vladimir Putin konuşmasında, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesini de eleştirdi. Putin, kararın, bölgedeki “durumu istikrarsızlaştırabileceğini” kaydetti.
Şİ: ‘SOĞUK SAVAŞ’I REDDETMELİYİZ
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelere hitaben “Soğuk Savaş zihniyetini, bloklar arasındaki çarpışmayı reddetmeli ve başkalarının güvenliğine mâl olan birilerinin tam güvenliğini sağlama noktasındaki uygulamalara karşı çıkmalıyız” dedi. Şi, “Şanghay ruhu bizim ortak varlığımız. ŞİÖ bizim ortak evimiz. ŞİÖ üyelerinin ortak bir gelecek için, uzun vadeli barışı, evrensel güvenliği ve ortak refahı yaşayan açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünya için yakın çalışmalıyız” diyerek, üye ülkelere, insani ve kültürel ilişkiler vasıtasıyla yakın ilişkileri güçlendirmeleri çağrısı yaptı.
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