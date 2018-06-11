Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Hürriyet'in özel haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye’de terörizmle gerçek bir mücadele yürüten ülkeleri şöyle sıraladı: Rusya, Türkiye, İran ve Kazakistan.

ÇİN’de yapılan 18. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi açılışında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Suriye’de terörizm ile gerçekten mücadele eden ülkeler belli. Rusya’nın Suriye hükümetiyle sıkı temas halinde bu mücadelesine Türkiye, İran ve ayrıca Kazakistan katkı sağlıyor. Bu sayede Suriye topraklarının yüzde 90 gibi önemli bölümünün uluslararası terör çetelerinden temizlenmesi sağlanmıştır” dedi.

Şİ zirvesi oturumunda Suriye’nin geleceği ile ilgili de Rusya’nın beklentilerini sıralayan Putin, “Suriye hükümeti, ocak ayında Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenen ilk Ulusal Diyalog Kongresi’nde alınan kararlara riayet ediyor. En önemlisi Suriye krizine nihai çözüm bulunması için yeni anayasayı hazırlaması gereken komisyon adayları listesinin hazırlanması. Bu bağlamda Şanghay İşbirliği Örgütü’nün de Suriye barış sürecine destek vereceğine eminim” ifadelerini kullandı.