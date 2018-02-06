HABER

Rusya'dan şaşırtan karar! Türkiye’den yardım istedi!

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 15:26 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Suriye'nin İdlib bölgesinde düşürülen Su-25 tipi Rus savaş uçağının motoru dahil tüm parçalarının bulunması için Türkiye'den yardım istediği belirtildi. Rusya'nın bu şekilde uçağın vurulduğu taşınabilir uçaksavar füzelerinin tipini belirleyebileceği kaydediliyor.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İdlib’in hava sahasında 3 Şubat’ta taşınabilir bir uçaksavar füzesi ile düşürülen Su-25 uçağının tüm parçalarının bulunup ele geçirilmesi konusunda yardım etmesi için Türk tarafına bir talep iletti” deniliyor.

Açıklamaya göre ayrıca, Rus askeri uzmanlar, uçağı düşürmek için kullanılan taşınabilir uçaksavar füzesinin tipinin, üretim yerinin ve Suriye’ye nasıl gittiğinin belirlenmesi için uçağın motorlarının parçalarının ele geçirilmesiyle özellikle ilgileniyor.

İdlib'de uçağı düşürülen Rus pilot esir düşmemek için 'el bombasını patlattı'İdlib'de uçağı düşürülen Rus pilot esir düşmemek için 'el bombasını patlattı'

Rusya, Türkiye ve İran tarafından İdlib’de oluşturulmasına karar verilen gerilimi azaltma bölgesinde güvenliğin sağlanmasını Türkiye üstlenmişti.

İdlib’de düşürülen Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu.

Filipov’a ölümünden sonra Rusya Kahramanı nişanı verilmişti.

Bu arada uçağın düşürülmesini El Nusra bağlantılı Heyet Tahrir el Şam üstlenirken, Suriye istihbarat servislerinin Filipov’un cesedinin kurtarılması için çalışmaları sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye düşen uçak

En Çok Okunan Haberler

Plakada yeni dönem başlıyor

Plakada yeni dönem başlıyor

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Türk askerine, İran'ın milisleri ve Esad'ın ordusu mu saldırdı?

Türk askerine, İran'ın milisleri ve Esad'ın ordusu mu saldırdı?

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Esad'dan tehdit gibi hamle! Reuters duyurdu!

Esad'dan tehdit gibi hamle! Reuters duyurdu!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Turkiyeden neden yardim istiyor sizin desteklediginiz NUSRA cephesimi diye test edecek RUS ayısı sonra postin bizi KANDIRDI
adam olmuş 500 parça
senin uçağının ne işi vardı orda
Diğer Haberler
Hollanda'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman

Hollanda'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman

Rusya: "Türkiye, pilotun cenazesini almamıza yardım etti"

Rusya: "Türkiye, pilotun cenazesini almamıza yardım etti"

Sırbistan ve Karadağ'a AB üyeliği için yeşil ışık

Sırbistan ve Karadağ'a AB üyeliği için yeşil ışık

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Kritik gelişme! 500 terörist Afrin'e sokuldu!

Kritik gelişme! 500 terörist Afrin'e sokuldu!

Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın, oraya topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz

Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın, oraya topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.