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Rusya'dan şok açıklama: ABD ordularını eğitiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2018 21:04 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Avrupa ülkelerinin ordularını Rusya'ya karşı taktik nükleer silah kullanmak üzere eğittiğini söyledi.

Rusya'dan şok açıklama: ABD ordularını eğitiyor

Cenevre'de düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Lavrov, Rusya'nın ABD'nin nükleer stratejisinde endişe duyduğunu belirterek, Washington'un Avrupa'daki silahlı kuvvetleri Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmak üzere eğittiğini vurguladı.

Lavrov, "Nükleer silahsızlanma, ABD'nin Avrupa'daki stratejik olmayan nükleer silahları muhafaza etmesi ve müşterek nükleer misyonların işlevini istikrarsız hale getirmesi nedeniyle sekteye uğruyor. Nükleer olmayan NATO ülkeleri, ABD'nin stratejik olmayan nükleer silahlar planlarında yer alıyor ve ilgili becerileri geliştiriyor. ABD ordusunun Avrupa'daki silahlı kuvvetleri Rusya'ya karşı taktik nükleer silahları kullanacak şekilde hazırlıyor" ifadelerini kullandı.
'AVRUPA HALKLARI ABD'NİN NÜKLEER PLANLARINA 'HAYIR' DEMELİ'

Lavrov, Avrupa halklarının ABD'nin ülkelerine nükleer silah konuşlandırma planlarına 'hayır' demesini umduğunun altını çizdi.

Lavrov'a göre silah kontrolü ve silahların yaygınlaşmasını önleme konularını almak için müzakerelere derhal yeniden başlamak gerekiyor.

'RUSYA MÜZAKERELERE HAZIR'

Rusya'nın bu konularda herhangi bir tabusu bulunmadığını ve müzakerelere hazır olduğunu kaydeden Lavrov, "Rusya-ABD anlaşması kapsamında elde edilen etkileyici başarılara rağmen, Washington'un çok sayıda hususu uygulamaya koymadığına dikkat çekmek zorundayız" dedi.

'ABD, ÖNEMLİ SAYIDA FÜZEYİ ENVANTERİNDE TUTMAYA DEVAM EDİYOR'

Rusya'nın nükleer cephaneliğinin Soğuk Savaş dönemine kıyasla yüzde 85'inden fazlasının imha edildiğini de söyleyen Lavrov, ABD'nin de nükleer silah anlaşmalarını ihlal ederek envanterinde önemli sayıda füze bulundurmaya devam ettiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Nükleer savaş Rusya ABD Lavrov

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Öyle tabi. Amerika, elinde nükleer silah bulundururken başka ülkelerin nükleer silahı olsun istemez. Dahası istediği ülkeye elinde nükleer silah var diye uydurup direkt dalar.
BU ASKER EĞİTİMİ VEREN ÜLKENİN ASKERİ ÇOKMU İYİ ACABA YOKSA RAMBOMU VERİYOR DERSLERİ ABD Lİ BENİM ÜLKEMİN ASKERİ BÜTÜN ÜLKELERİN ASKERİNE ÇEKEBİLDİĞİ KADAR ÇEKER DE BENİM ASKERİM İYİ AMAÇLI EĞİTİM VERİR ÇIKAR AMAÇLI DEĞİL ABD MENFAATLERİ İÇİN VERİR KARŞILIĞINI ALIR KULLANIR ÖLDÜRTDÜRÜR ARADAKİ FARK BUDUR
RUSYA 15 TEMMUZ ASKERİ DARBESİNİ ÖNCEDEN HABER VEREREK VE ERDOĞANI UYARARAK DOSTUMUZ OLDUĞUNU İSPATLADI RUSYAYI KAYBEDERSEK KÜSTÜRÜRSEK AMERİKA BİZİ YER HÜKÜMETİ ERDOĞANI DEVİRİR
Suriyede 1 milon insanı ÖLDÜRDÜN ey kagir rus senin gibi katile ABD olmada ipini koparırsın.
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