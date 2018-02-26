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Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye ordusu da geçici ateşkese uyacak

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2018 21:02 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun da geçici ateşkese uyacağı bildirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye ordusu da geçici ateşkese uyacak

Rusya Savunma Bakanlığı, ''Suriye ordusu insani molaya uyacak. Hasta ve yaralılar Doğu Guta'dan tahliye edilecek.'' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatı vermişti.

BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda insani yardımların Suriye geneline güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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