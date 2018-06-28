Rusya'dan son dakika Suriye kararı! Çekiliyorlar

Putin yaptığı son açıklamada 13 hava aracı, 14 helikopter ve 1140 askeri personelin son bir kaç gündür Suriye'den çekildiğini söyledi.

Putin Kremlin'de düzenlenen askeri okul mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Suriye'ye Aralık ayında yaptığı geziye atıfta bulunarak, "Bildiğiniz gibi Hmeimim üssünü ziyaretim esnasında geri çekilmeye başladık. Bu geri çekilme sürüyor" dedi.

"Bütün bu kişiler deneyim kazandı ve savaşarak testten geçtiler. Siz ve meslektaşlarınız edindiğiniz bu tecrübeyi Rusya'da askeri eğitimler vererek kullanacaksınız." ifadelerini kullandı.



