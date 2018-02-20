Moskova'da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afrin'deki durumla ilgili "Türkiye'nin güvenlik çıkarları, Şam'la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir" dedi.
'TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI VE KÜRTLERİN ARZUSUNU ANLIYORUZ'
Lavrov, Rusya'nın Türkiye'nin Suriye'deki durumla ilgili kaygılarını ve Kürtlerin arzusunu anladığını kaydederek bu konuda spekülasyon yapılmaması gerektiğini belirtti.
Bu hususların Astana'da Rusya, Türkiye ve İran arasında liderler düzeyinde de olmak üzere istişare edildiğini anımsatan Lavrov, "Türkiye'nin kaygılarını ve Kürtlerin arzusunu kabul ediyoruz. Kabul etmediğimiz ve karşı çıktığımız husus, yabancı güçlerin Kürt halkının meşru çıkarlarıyla hiçbir alakası olmayan gündemlerini Suriye'de öne çıkarmak için bu arzular üzerinde spekülasyon yapma girişimleridir" ifadelerini kullandı.
Maçka Parkı'ndaki olayda yeni gelişme
Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!
Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!
Şok iddia! 'Önce TSK'yı sonra MİT'i bitireceğiz'
Doğu Guta'da katliam! Korkutan rakam geldi! 190 ölü var!
Canlı yayında katliam yapmıştı! Türkiye'yi dehşete düşüren cani yakalandı
Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış
Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması
Afrika'nın kadın savaşçıları
Okuyucu Yorumları 8 yorum