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Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 15:26 | Son Güncelleme

Afrin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının Şam yönetimiyle doğrudan diyalog yoluyla korunabileceğini söyledi.

Moskova'da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afrin'deki durumla ilgili "Türkiye'nin güvenlik çıkarları, Şam'la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI VE KÜRTLERİN ARZUSUNU ANLIYORUZ'

Lavrov, Rusya'nın Türkiye'nin Suriye'deki durumla ilgili kaygılarını ve Kürtlerin arzusunu anladığını kaydederek bu konuda spekülasyon yapılmaması gerektiğini belirtti.

Bu hususların Astana'da Rusya, Türkiye ve İran arasında liderler düzeyinde de olmak üzere istişare edildiğini anımsatan Lavrov, "Türkiye'nin kaygılarını ve Kürtlerin arzusunu kabul ediyoruz. Kabul etmediğimiz ve karşı çıktığımız husus, yabancı güçlerin Kürt halkının meşru çıkarlarıyla hiçbir alakası olmayan gündemlerini Suriye'de öne çıkarmak için bu arzular üzerinde spekülasyon yapma girişimleridir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sergey Lavrov Rusya Afrin Suriye Şam

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Aklın yolu bir. Ve Lavrov bunu söylemiş. Ama bizim dış politikamızın akılla pek bir işi yok. Tamamen iç politika ve oy kaygılarına dayalı ve eyyyyy diye başlayıp zoru görünce çark eden bir yöntem var. Ülke çıkarları, akıl,siyasi nezaket gibi kavramlar sonra geliyor.....
SURİYEYİ İŞGAL EDİP OSMANLI DEVLETİ HAYALİNDE OLAN TAYYİP,ENİNDE SONUNDA ESADI KORUYAN RUSYA İLE KAPIŞACAKTIR.
Bunu Lavrov'un yada Rusya nin söylemesine gerek yok. Suriye de tek bir meşru devlet vardır.. Sende komşun ile olan sorunlarını, meşru muhatabın ile müzakere etmelisin..
AKP dış politikayı önüne gelene tv oden atar yapmak olarak gördüğü için ;bu akşam da Rusya"ya atar yaparlar olur biter !Nasılsa medya arkalarında,herşey gayet güzel gizleniyor.Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar böyle savaş algılarıyla toplum uyutulup seçim oldu bittiye getirilecek.Planın ana prensibi besbelli ki bu !
TÜRKİYE HARİCİNDE PERİŞAN OLAN SURİYE HALKINI VE İNSANİ YÖNÜNÜ DÜŞÜNEN YOK. DIŞARDAN SURİYEYE SOKULAN ÇIKAR MENFAT GÜDEN ÜLKELER HALKI ÇIKARLARI İÇİN HARCAMA PEŞİNDE.ESATI KORKU SALMIŞ YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞTA.
"Kabul etmediğimiz ve karşı çıktığımız husus, yabancı güçlerin Kürt halkının meşru çıkarlarıyla hiçbir alakası olmayan gündemlerini Suriye'de öne çıkarmak için bu arzular üzerinde spekülasyon yapma girişimleridir." ANLAYANA....!!!!
doğru söylüyor devlet çıkarları için gerekirse herkesle görüşür duygusallığa gerek yok. ABD bile işgalci olmasına rağmen görüşüyor suriye ile.
Sana o kadar hainlik yapan arkandan iş çeviren, bağımsızlık ve demokrasine darbeler yapan ABD ile görüşüyorsunuz ancak yakın gelecekte ne olursa olsun komşu ülkenin başkanı Esed'le görüşmüyorsunuz!!! Acaba ABD mi Esed mi daha çok masumun kanına girdi. Irak, İran, Rusya ve Suriye direkt başkanlık düzeyinde görüşmelere başlamak zorunda!!!
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