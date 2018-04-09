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Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrin operasyonun sona ermesinin ardından Türkiye'nin bu bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine geri vermesi gerektiğini belirtti.

Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk güçlerinin Afrin'de kalacağını hiçbir zaman söylemediğini ve operasyonun sona ermesinin ardından Türkiye'nin bu bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine geri vermesi gerektiğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

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Afrin Rusya Türkiye Suriye Lavrov Esad

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
BOP eş başkanı PAPA dostu başımızı ne belalar açtı sürekli KANDIRILDIM deyip geçiyor vatan evlatları bedel ödüyor onun çocukları gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde fetos ürünü asker kaçağı damat ferit devleti yönetiyor
heee milyon dolarlar masraf yapak.bırak masrafı mehmetçik ölsün.eeee biz esadın taşeronumuyuz lan
Putinin çocuğuyuz diyen AK-ITlerden beyinleri yakan yorumlar dün SARAYDA onun pazarlığı yapılmıştır... KANDIRILDIM deyip geçin nasil olsa bedeli VATAN çocukları oduyor... saray çevresi zaten alayı çürük yada bedelli
@serdar_1981_alcym SARAY İLA KÖŞKÜN arasındaki farkı bana izah edermisin CH-piçleri 80 yıl sömürdüler.
SURİYE MAALESEF ülkemize kurulan tuzaklarla doludur. ŞAMDA CUMA NAMAZI KILACAĞIZ,diyerek oy h peşinde koşanların acaba ŞEHİTLERİN VE MASUMLARIN CENAZESİNİ KILABİLECEK VAKTİ VARMI. MAHŞER VAAR,HESAP VAAAR,YÜCE ALLAHIN ADALETİ ŞAŞMAZ VE ZALİMLERE ASLA TÖLERANS TANIMAZ
afrini esata geri verelim esatta tekrar pkk ya versin
Geçen bir tane PUTIN çocuğu SARAYDA putin ile BOP eş başkanı PAPA dostu buluşmasına atıf yaparak hainler rahatsız oldu demişti yavrum akitler herkesin çocuğu oldunuz bir kere TÜRK olamadınız!..
çok zoruna gitti ise otur ağla
rusya kasikla verip kepceyle geri alacak anlasilan
Oldu canım. PKK/YPG'nin yanında duran Esad'a verecekmişiz. Türkiye burayı derhal sınırlarına dahil ettiğini ilan etmeli.
SURİYE SORUNU; 7 yıl önce abd,katar ve suudi arap tayyibe gelerek esadı devirelim der.tayyip halep ve şamı alıp emevi camiinde namaz kılmak,padişah ve halife olmak,osmanlı devletini yeniden kurmak için kabul eder.dünyanın dört tarafından ipten kopmuş,adı sözde islami cihatçı olan teröristler türkiye üzerinden suriye ye gönderilir.esad tam yenilecekken imdadına rusya ve iran yetişir.tayyibin cihatçıları ağır yenilgiye uğrar.haleptekiler idlibe çekilir,doğu gutadakiler el bab ve afrine.böylece suriyenin kuzeyinde dinci bir rejim oluşur.
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