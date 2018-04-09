Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk güçlerinin Afrin'de kalacağını hiçbir zaman söylemediğini ve operasyonun sona ermesinin ardından Türkiye'nin bu bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine geri vermesi gerektiğini belirtti.
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