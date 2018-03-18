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Rusya Devlet Başkanı İçin Sandık Başında

18.03.2018 08:40 | Son Güncelleme

Rusya’da devlet başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimlere, katılımın düşük olması bekleniyor

Rusya Devlet Başkanı İçin Sandık Başında

Rusya’da devlet başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimlere, katılımın düşük olması bekleniyor.

Son anketler oyların 70'ini alması beklenen Putin'in, iktidarını 2024'e kadar sürdüreceğini öngörüyor. Putin, Sovyetler dönemi lideri Josef Stalin’den sonra Kremlin’de en uzun görev yapan ikinci lider olacak.

Seçimlerde bağımsız aday olan Putin’in yanı sıra yedi isim daha yarışıyor. Putin’in, yarışta kendisine en yakın aday Komünist Parti adayı Pavel Grudinin’in 10 katı oy alacağı tahmin ediliyor.

Putin’in tahtını sarsabilecek tek siyasetçi olan Rus muhalif Alexei Navalny ise yolsuzluktan ceza alması nedeniyle seçimlerden men edildi. Navalny, seçimleri boykot çağrısı yaptı.

Kremlin de 110 milyon seçmenin çoğunun, Putin’in kazanmasına kesin gözüyle bakıldığı için sandığa gitmeyeceğinden endişeli. Zira katılımın düşük kalması Putin’in otoritesini ve uluslararası meşruiyetini sarsabilir.

Önce ülkenin en doğusundaki Kamçatka yarımadası ve Çukotka bölgesinde başlayan oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar en son Polonya ile Litvanya arasındaki Kaliningrad'da kapanacak.

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