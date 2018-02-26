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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Doğu Guta emri

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2018 16:59 | Son Güncelleme

Rus RIA haber ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şam'ın Doğu Guta banliyösünde her gün 09.00 ile 14.00 arasında insani yardımların bölgeye ulaştırılması için hava saldırılarının durdurulması talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Doğu Guta emri

Putin'in talimatı hakkında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Doğu Guta'da bulunan sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağını söyledi.

Şoygu, "Koordinatlar hazırlandı ve en kısa sürede açıklanacak" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Guta'da yaşanan insani dram nedeniyle Suriye'de 1 ay boyunca geçerli olacak bir ateşkes ilan edilmesini öngören 2401 sayılı kararı kabul etmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin doğu guta

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
birileri hâlâ Esed i Suriye nin lideri falan zannediyor olacakki" Esed le görüşün anlaşın" diyor olum! Adam(!) Şam ın dışına bile çıkamıyor, bırak Şam ın dışını, Şamın içine bile çıkamıyor ))
aman ne güzel düşünmüş putin efendi ...katliama yemek arası vermek gibi bir şey .. ama adamlarda insanlık ölmüş .. yazıkkk...
Suriye gelişmiş ülkelerin koalisyon adı altinda silah deneme sahası haline geldi inşallah hepsinin ayağını keseceğiz Allah ın izni ile belki çok zarar göreceğiz belki de öleceğiz ama insan gibi müslüman gibi olecegiz
adamsin baskan ne dogru demissin kürt türk ayrimi yapanlar din dil renk irk ayrimi yapan kisiliksizlerde bunu cok iyi gorecek birbirimize kenetlenip bunlarin kökünu kazimamiz lazimki turkiyeye birsey olursa allah korusun ne bizim yaptigimiz gibi bize sahip cikacak bir ulke var nede bizden baska zalime dur diyip mazlumu koruyacak bi ulke
ULAN O.ÇUCUKLARI SİZ HEM VURUYORSUNUZ HEMDE İNSANI YARDIM DİYORSUNUZ ALLAH SİZLERİ VE SİZLERE DESTEK VERENLERİ KAHRU PERİŞAN ETSİN. İNSAN BIRAKMADINIZ SOYSUZ KÜPEKLER
vay bizim eşek kafalı müslüman..
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