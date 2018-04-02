Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılı ülkeler çocuk oyunları oynuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkeleri, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla düzenlenen saldırı sonrası kendileriyle "çocuk oyunları" oynamakla suçladı. Lavrov, "Biz çocukken, kavgayı kim başlattıysa o bitirmeli' derdik" diye konuştu.

Moskova'da gazetecilere konuşan Sergey Lavrov, Sergey Skripal'in zehirlenmesinin İngiliz hükümetinin çıkarları için de uygun olabileceğini söyledi.

Lavrov, "Bu, seçmenine Brexit koşulları konusunda verdiği vaatleri yerine getiremeyerek kendisini rahatsız edici bir konumda bulan İngiliz hükümetinin de işine gelebilir." dedi.

Rus bakan ayrıca yaşanılan süreçte İngiltere ve ABD'nin görgü kurallarına da uymadıklarını belirtti.

"Birçok kişi mevcut durumun Soğuk Savaş'tan daha kötü olduğunu, çünkü o zaman bazı kurallar olduğunu, bazı görgü kurallarına uygun hareket edildiğini söylüyor" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ise bence görünen o ki Batılı ortaklarımız, başta İngiltere, daha sonra da ABD ve kör bir şekilde onların izinden giden ülkeler tüm bu görgü kurallarını bir yana bıraktı. Düpedüz yalan söylüyorlar ve kasten yanlış bilgi veriyorlar. Bence biz tüm bunlara soğukkanlı bir şekilde yanıt veriyoruz."