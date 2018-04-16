Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov BBC'ye konuştu: Soğuk Savaş'tan daha kötü bir durumla karşı karşıyayız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Batı'nın Soğuk Savaş'tan daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Sergey Lavrov'a göre bu durumun nedeni, taraflar arasındaki iletişim kanallarının eksikliği.
BBC'nin Hardtalk programına katılan Lavrov, İngiltere dahil Batılı güçleri bu kanalları kapatmakla suçladı.
"Mevcut durum çok tehlikeli" diyen Lavrov; ABD, İngiltere ve Fransa'ya da Suriye'deki son hava saldırıları nedeniyle tepki gösterdi.
Moskova'nın 'Batılı dostlarına olan son güven kalıntılarını da kaybettiğini' belirten Lavrov, Suriye rejiminin Duma kentindeki kimyasal saldırının sorumlusu olduğu iddialarını da reddetti:
"Diğer devlet başkanlarına kaba davranamam ama Fransa, İngiltere ve ABD'nin liderlerinden bahsettiniz. Açıkçası onların atıfta bulunduğu tüm kanıtlar, haber metinleri ve sosyal medyadır."
Kimyasal saldırı olmadığını belirten Lavrov, "Olay tezgâhlanmıştır" dedi.
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