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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ilk tepki!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 17:18 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Batılı ülkelerin Suriye'deki operasyonunun kabul edilemez ve yasadışı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ilk tepki!

Son dakika olarak geçen haberin ayrıntıları geliyor...

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Suriye suriye operasyonu Rusya Lavrov ABD

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