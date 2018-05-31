Rusya Dışişleri Bakanından Pyongyang'a sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında 12 Haziran'da yapılması planlanan zirve hazırlıkları sürerken Kim Rusya ile yakınlaşma sinyalleri verdi. Kuzey Kore lideri beklenmedik bir şekilde Perşembe günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Pyongyang'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan videoya göre, Kim görüşmede Moskova'yı överek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ABD'nin hegemonyasına karşı göstermiş olduğu direnişe büyük saygı duyduğunu” belirtti.

Lavrov Kim'i Rusya'ya davet etti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Kim'i Rusya'ya davet etti. Lavrov, görüşmede Rusya'nın Kore Yarımadası'nda barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yardım etmek istediği mesajını verdi. Lavrov, Kuzey ve Güney Kore arasındaki yakınlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

ABD ile Kuzey Kore arasında düzenlenmesi planlanan olası zirveden büyük beklentilerin olmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Lavrov, herşeyin bir an önce hallolması isteğine karşı koyulması gerektiğini ifade etti.