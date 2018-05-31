HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Rusya Dışişleri Bakanından Pyongyang'a sürpriz ziyaret

31.05.2018 19:53 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim'in ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi öncesi hazırlıklar sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Pyongyang'ı ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında 12 Haziran'da yapılması planlanan zirve hazırlıkları sürerken Kim Rusya ile yakınlaşma sinyalleri verdi. Kuzey Kore lideri beklenmedik bir şekilde Perşembe günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Pyongyang'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan videoya göre, Kim görüşmede Moskova'yı överek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ABD'nin hegemonyasına karşı göstermiş olduğu direnişe büyük saygı duyduğunu” belirtti.

Lavrov Kim'i Rusya'ya davet etti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Kim'i Rusya'ya davet etti. Lavrov, görüşmede Rusya'nın Kore Yarımadası'nda barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yardım etmek istediği mesajını verdi. Lavrov, Kuzey ve Güney Kore arasındaki yakınlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

ABD ile Kuzey Kore arasında düzenlenmesi planlanan olası zirveden büyük beklentilerin olmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Lavrov, herşeyin bir an önce hallolması isteğine karşı koyulması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılması planlanan zirve öncesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Pyongyang'ı ziyaret etmesi Moskova'nın Kuzey Kore sorununun çözümünde etkin bir rol oynamak isteğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Trump-Kim zirvesine hazırlıklar

Trump ve Kim arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirvenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini korumasına rağmen, zirve için diplomatik hazırlıklar da sürüyor. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore tarafından gönderilen baş müzarekereci Kim Yong Chol ile görüşmelerde bulundu. ABD Başkanı Trump, Pompeo ile Kim arasında yürütülen görüşmelerde "çok iyi” ilerleme sağlandığını belirtti. Trump, Cuma günü Washington'a geçecek olan heyetin Kuzey Kore lideri Kim'in kendisine gönderdiği mektubu sunacağını kaydetti.

dpa,AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye trafiği hızlandıTürkiye ve Rusya arasındaki Suriye trafiği hızlandı
Danimarka’da Yüzü Örten Giysilere YasakDanimarka’da Yüzü Örten Giysilere Yasak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

İlginizi Çekebilir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'dan çok sert tepki: ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz

Rusya'dan çok sert tepki: ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz

Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin

Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Kardashian ile buluştu!

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Kardashian ile buluştu!

Danimarka'da tartışma yaratan burka ve peçe yasağı!

Danimarka'da tartışma yaratan burka ve peçe yasağı!

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıkladılar! İşte en çok sigara içen ülkeler

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıkladılar! İşte en çok sigara içen ülkeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.