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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova operasyon konusunda endişeli

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 18:45 | Son Güncelleme 7 saat önce

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Moskova bu bilgiler konusunda çok endişeli. Gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz" denildi.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Edinilen bilgilere göre 20 Ocak tarihinde Türkiye Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde askeri birliklerini kullanmaya başladı. Türkiye Genelkurmay Başkanlığı PYD militanlarının yaptığı kışkırtıcı saldırıya karşılık olarak Türk askerlerinin Suriyeli Kürtlere ateş açtığını öne sürdü.

"Moskova bu bilgiler konusunda çok endişeli. Gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

"Rusya Suriye barış süreci konusunda toprak bütünlüğünün korunmasına, Suriye'nin egemenliğine karşı saygı gösterilmesine, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 numaralı kararnamesi ve Astana süreci çerçevesinde varılan çatışmasızlık bölgelerine ilişkin uzlaşmalar uyarınca kalıcı siyasi barış sürecinin kurulmasına dayanarak hareket ediyor. Bu vesileyle çatışma taraflarını karşılıklı olarak kendilerini tutmaya davet ediyoruz.

"IŞİD adı altındaki uluslararası terörizmin siyasi ve askeri grubunun aldığı yenilginin ardından ve Rus askeri birliklerinin önemli kısmının Suriye'den geri çekilmesinden sonra hali hazırda bu ülkede kalan Rus askeri birliklerinin asıl amacı, çatışmasızlık bölgelerinde ateşkes rejiminin sağlanmasıdır.”

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