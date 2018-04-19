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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bomba ihbarı! Bakanlık tahliye edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.04.2018 22:30 | Son Güncelleme

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Moskova'daki binasındaki çalışanların, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan telefon ihbarıyla bomba tehdidine karşı tahliye edildiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bomba ihbarı! Bakanlık tahliye edildi

Moskova acil durum servisinden bir yetikilinin aktardığı bilgilere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı binasına ilişkin bomba ihbarı nedeniyle tüm çalışanlar tahliye edildi.

Binadan kaç kişinin tahliye edildiğine dair henüz resmi makamlardan açıklama yapılmazken, 40 kişinin binadan çıkarıldığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda acil durum görevlisi gönderildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Rusya Rusya Dışişleri Bakanlığı bomba ihbar

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