Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bomba ihbarı! Bakanlık tahliye edildi

Moskova acil durum servisinden bir yetikilinin aktardığı bilgilere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı binasına ilişkin bomba ihbarı nedeniyle tüm çalışanlar tahliye edildi.

Binadan kaç kişinin tahliye edildiğine dair henüz resmi makamlardan açıklama yapılmazken, 40 kişinin binadan çıkarıldığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda acil durum görevlisi gönderildi.

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