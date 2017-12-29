Rusya Dışişleri'nden, Erdoğan'ın 'Esad bir teröristtir' sözlerine yanıt

Zaharova'ya Erdoğan'ın Tunus'ta mevkidaşı El Baci Kaid es Sibsi ile yaptığı ortak basın toplantısında Esad hakkında, "Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir ve Esed'le yürümek imkansızdır" ifadelerini kullanması soruldu.
'BUNLAR ASILSIZ AÇIKLAMALAR'
Sputnik'in haberine göre, Zaharova soru karşısında şunları söyledi: "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı (Beşar) Esad için 'terörist' demesine gelirsek, Suriye, hükümet temsilcileri BM'de bulunan bir ülke, bu temsilciler BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun (Erdoğan'ın açıklaması) herhangi bir hukuki temeli yok. Bunlar asılsız açıklamalar. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da gerek yok."
Zaharova, "(Erdoğan'ın açıklamasının) etik açıdan ne anlama geldiğinden bahsetmeyeceğim. Fakat hukuki açıdan benzer açıklamaların asılsız olduğunu söyleyebilirim" diye ekledi.
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