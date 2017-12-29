HABER

Rusya Dışişleri'nden, Erdoğan'ın 'Esad bir teröristtir' sözlerine yanıt

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 07:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için 'Devlet terörü estirmiş bir teröristtir' sözlerine sert çıktı.

Rusya Dışişleri'nden, Erdoğan'ın 'Esad bir teröristtir' sözlerine yanıt

Zaharova'ya Erdoğan'ın Tunus'ta mevkidaşı El Baci Kaid es Sibsi ile yaptığı ortak basın toplantısında Esad hakkında, "Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir ve Esed'le yürümek imkansızdır" ifadelerini kullanması soruldu.

'BUNLAR ASILSIZ AÇIKLAMALAR'

Sputnik'in haberine göre, Zaharova soru karşısında şunları söyledi: "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı (Beşar) Esad için 'terörist' demesine gelirsek, Suriye, hükümet temsilcileri BM'de bulunan bir ülke, bu temsilciler BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun (Erdoğan'ın açıklaması) herhangi bir hukuki temeli yok. Bunlar asılsız açıklamalar. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da gerek yok."

Zaharova, "(Erdoğan'ın açıklamasının) etik açıdan ne anlama geldiğinden bahsetmeyeceğim. Fakat hukuki açıdan benzer açıklamaların asılsız olduğunu söyleyebilirim" diye ekledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Recep Tayyip Erdoğan Beşar Esad mariya zaharova

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

Okuyucu Yorumları 32 yorum
ülkesini dünyanın en azılı acımasız katil sürülerinden terör örgütlerinden büyük oranda temizlemiş ve bu uğurda yüzbinlerce askerini polisini ve terör örgütlerince katledilen sivil vatandaşlarını şehid vermiş ve asla kaçmamış bir lidere terörist demek akıl tutulması ve iftiradır türkiye cumhuriyeti kimsenin içişlerine karışmamasıyla nam yapmış bir laik cumhuriyet iken bugünkü söylemler ve hareketler bunu tam tersi bir noktaya getirmiştir yazık
ayıdan post,moskovdan dost olmaz demiş atalarımız.
Eyyy Potin.. Eyyy Rusya.. Sende kimsin yaaaaa..
Camdan evi varsa, komşunun evine taş atma.. Rus atasözü..
esada söz yok artık bizim himayemiz de üst kurduk dost olduk diyor
Hem de terörist oğlu teröristtir yalanmı?güneş balçıkla sıvanmaz.cumhur başkanımız doğru söylemişkendi halkını öldüren,bombalayan,topraklarını PKK,pyd'ye,abd peşkeş çeken,halkının en az 7,8 milyonu dışarda yaşayamak zorunda bırakan kişiye başka ne denir.
Ülkeyi 2 yıla yakındır khk ile yöneten, seçilmiş meclisi, milli iradeyi devre dışı bırakan, yasal hak arama yollarını khk lar ile tıkayan ve bundan vazgeçmeyenin söylediği lafa bak. İşine gelen neyse ağzında da o.
PEKİ ESAD TERÖRİST DİYELİM O ZAMAN SURİYE Yİ PARÇALAMAK İÇİN ÖSO VE DAİŞE DESTEK VERENLERE NE DİYELİM.ONLAR ASIL TERÖRİSTLER DEĞİL Mİ?
kendisinden olmayanlara düşman gören bir zihniyet kalkıpta sağa sola laf atmasın önce kendisine baksın
şu kanı bozuk ruslara güvenmeyi bırakın artık şu türkiyenin düştü hale bakya allah sonumuzu hayır eylesin şu mubarek cuma günü.
reis boşa sallıyor yine
ÜLKE ÇIKARLARINI HİÇ DÜŞÜNMEDEN YAPILAN FEVRİ DAVRANIŞLAR YANLIŞTIR TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KORUMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR ÜLKE ORTAYA ÇIKMADAN YOK YERE HERKESE SALDIRMAK YANLIŞTIR KIBRIS ADASI VE ÜLKEMİZİN ÇEVRESİNDEKİ ADALARDA HAK İDEA ETMEK DURURKEN SURİYE DE HAK İDEA ETMEK YANLIŞTIR.
Bakalim ne diyecek zaat esad kusura bakma hakkinda yanilmisim
sizin için esad piyon bizim için evet TERÖRİST
bu adam sapıtmış kimin kucağında dans edeceğini bilmez olmuş kandırılmaya alışık olduğunda daha büyük kim gösterirse onun kucağına koşuyor alışmış kudurmuştan beter derler boşa da demezler
konuştuklarınız dilinizden çıkmasın sadece azcık beyninizide kullanın
ABD den uzaklaştıktan sonra yakınlaşmamız gereken tek ülke Rusya iken biz Rusya ile de ilişkilerimizi geliştiremiyoruz.
Devlet terörü deyince aklıma, türkiyenin kürtlere yillardir yaptiği zulüm geliyor. son 1 yilda polislerin veya polis gibi giyinenlerin doğuda öldürdükleri yasli kadinlar cocuklar ve genç bedenler geliyor aklıma, barbarsiniz kahpesiniz dinsizsiniz
esad mı eset mi bi karar veremedin gitti. öte yandan Beşşar esad aslan parçası!
İyide Suriye terorist diyen mi var eset terörist denmiş
Böyle bir üslupla ülkeler arası siyaset yapılamaz. Diktatör de olsa başıboşluktan iyidir. Şimdi Esad gitse kim gelecek. Suriye parçalanıp gidecek ufak devletcikler kurulacak İsrail başlarına çökecek ve sıra bizede gelecek. Öyle Eeyy Eset demeyle olmaz bu işler.
Esada bunları derken aynada kendine bakıyormu..bu ülkede olanların onda biri suriyede olmadı ve hukuk basın olmadığı için kimse duyamıyor ceza veremiyor..bu ülkede ülkeye kumpas kurmak için çakma darbe tiyatrosu bile oynandı..esadın ülkesinde teröristler davul zurna ile karşılanmadı ve esadı hiç kimse kandırmadı.ülkesini satacağına hala ülkesinde savaşıyor..biz hala yunanlıların elinden 17 adayı alamadık ülkeye dolan suriyelilerle uğraşıyoruz ve hükümet ve avanesinin hırsızlıklarını rüşvetlerini akpkk adaleti ile birlikte seyrediyoruz...
Bu tür açıklamalara ne gerek var. Adamlar kervan yürür diyorlar. Ülkemizi böyle durumlara düşürmeyelim.
türkiyenin menfaati esaddan geciyo kişisel menfaatler ugruna turkıyenin cıkarları göz ardı edilmemeli saddam gıttı kaddafı gıttı ne oldu esad gitse yıne aynısı olur esad dıktatorse arap iran ülkelerinin alayıda dıktayla yonetılıyo olan milyonlarca masum insana oldu maalesef
TEZ ZAMANDA SOYU SOPU VE YAMAKLARIYLA(ABD'DEKİ İLE) BERABER EBULEHEB GİBİ OLURLAR İNŞALLAH.5874
Erdoğan herzamanki gibi Putin^den özür diler konu kapanır
Bugün teröristbdersin yarın karşına alır esad can dostum dersin ipinle kuyuya inilmez rusya amerika suriye politikan açık ortada eyyyyyy tayipcim
suriyelilerin türkiyede suc işleyiş yöntemlerine, şekillerine bakacak olursanız tam bir vahşilik örneği ile karşılaşırsınız.Bu ülkeye bulgaristandan ,bosnadan,yunanistandan zorunlu göç edenlerde olmustu.
kim daha terörist Allah biliyor kimin elinde milyonlarca insanın günahı kanı var Allah o nu da biliyor tez vakitte rabbim gereken cezayı versin diliyorum
esed le düşmanlık amerikanın ekmeğine yağ sürer
Sözcü zahorayı beyendim güzel kadınmış
diktatör esat bak bizim ülkeye hapiste tek muhalif gazeteci siyasetçi hırsızlıktan yolsuzluktan tutuklanan varmı yok çünkü ileri demokrasi ülkesiyiz eyyyy esat bize bak ama sakın örnek alma gizlice sev bizi seveceksen hah ha hah ha
Diğer Haberler
Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek

Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek

Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.