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'Rusya Doğal Gazı Avrupa'ya Karşı Siyasi Bir Araç Olarak Kullanıyor'

27.01.2018 20:24 | Son Güncelleme 6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya’yı, ithal ettiği doğal gazı Avrupa’yla ilişkilerde siyasi bir araç olarak kullanmakla suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'yı, ithal ettiği doğal gazı Avrupa'yla ilişkilerde siyasi bir araç olarak kullanmakla suçladı. Avrupa gezisini sürdüren Tillerson, Davos'tan sonra Polonya'ya geçti.

Tillerson, Amerika'nın, Rusya'dan Almanya'ya uzanacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına karşı çıktığını belirtti. Bazı Doğu Avrupa ülkeleri de, Rusya'nın doğal gaz pazarını büyüteceği endişesiyle boru hattı projesine karşı.

‘Polonya gibi Amerika da Kuzey Akım 2 projesine karşı' diyen Tillerson, ‘Biz bu projenin Avrupa'nın enerji güvenliğini ve dengesine zarar vereceğini düşünüyoruz ve bu aynı zamanda Rusya'ya enerji konusunu siyasallaştırmak için bir başka araç sağlıyor' diyerek sözlerine devam etti.

Tillerson'ın Polonya'ya olan ziyareti, ABD'nin orta Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını arttırmaya çalıştığı bir dönemde meydana geldi.

Üst düzey ABD'li yetkililer, Washington'un Avrupa'ya, enerji konusunda Rusya'ya bağımlılıklarını azaltma ve enerji kaynaklarını çeşitlendirme konularında yardım edeceğini açıkladı.

Amerika'nın Orta Avrupa'ya ilk sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı, Polonya'ya Haziran ayında ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu konuda ‘Washington'un Avrupalı ortaklarla, Avrupa'nın enerji arzını, farklı doğal gaz kaynaklarıyla çeşitlendirmek için çok yakın çalıştı' diye bir açıklama yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Tillerson, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'le görüştükten sonra, Auchwitz toplama kampında tutulanların kurtarılmasının 73'ün yıl dönümünde, Varşova Getto Ayaklanması Anıtı önüne çelenk bıraktı. Tillerson, Polonya'da, Alman toplama kamplarında meydana gelen soykırımın bir daha asla yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Tillerson, ‘Bu vesileyle hatıramalıyız ki, şerre karşı hiç bir zaman kayıtsız kalmamalıyız. İkinci Dünya Savaşı'yla oluşan Batı ülkeleri ittifakı, yaşananların hiç bir zaman tekrarlanmaması için herkesin güvenliğini sağlama konusuna kendini adamıştır' dedi.

Tillerson'ın Polonya ziyareti, ABD-Polonya arasındaki ‘stratejik ortak' ilişkilerini ve güvenlik konularını güçlendirme ve iki ülkenin enerji konusunda işbirliğini arttırma hedefi odaklıydı.

Tillerson Cumartesi günü ayrıca, 8 günlük Avrupa ziyaretini sonlandırmadan önce, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski'yle de görüştü.

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