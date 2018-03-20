HABER

Rusya: Doğu Guta'dan yaklaşık 80 bin kişi tahliye edildi

20.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

Rusya, Esad rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta'dan 79 bin 702 sivilin tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya: Doğu Guta'dan yaklaşık 80 bin kişi tahliye edildi

Öte yandan Doğu Guta'da bir okulun vurulduğu hava saldırısında en az 15 çocuğun öldüğü bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Pazartesi günü tahliye edilen 6 bin 46 siville birlikte Doğu Guta'dan tahliye edilen sivillerin sayısı 79 bin 702'ye ulaştı. Tahliye edilen sivillerin çoğunu çocukların oluşturduğunu açıklayan bakanlık, tahliyelerin Mart ayında oluşturulan insani koridor vasıtasıyla yapıldığını duyurdu.

Suriye rejim birliklerinin kuşatması altında olan Doğu Guta'dan ilk sivil tahliyeleri Suriye ordusunun operasyonun başlamasından üç hafta sonra, Mart ayı ortasında başlamıştı.

Rusya destekli rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı geri almak için yaklaşık bir ay önce büyük bir operasyon başlatmıştı.

En az 15 çocuk hayatını kaybetti

Öte yandan Doğu Guta'daki İrbin kentine düzenlenen hava saldırısında bir okulun hedef alındığı bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, saldırıda 15 çocuk ile iki yetişkin kadın hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı. Gözlemevine bilgi aktaran aktivistler, saldırıdan Rus uçaklarının sorumlu olduğunu öne sürdü.

Şam yakınlarındaki Doğu Guta, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki az sayıdaki bölgeden biri. Şubat ayının ortasından bu yana bölgeye operasyon düzenleyen Suriye ordusu, müttefiklerinin yardımıyla bölgenin geniş bir alanında kontrolü eline geçirmeyi başardı. Ancak saldırının meydana geldiği İrbin, hâlâ muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

Uluslararası yardım örgütleri, Doğu Guta'daki insani durumun "korkunç" olduğuna dikkat çekiyor. Gıda, içme suyu, ilaç, tıbbi malzeme ve elektrik sıkıntısı yaşandığını belirten örgütler bombardıman korkusuyla insanların haftalardır evlerinin bodrumunda yaşadığını belirtiyor.

dpa,rtr/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

İlginizi Çekebilir

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus diplomatlar İngiltere'yi terk ediyor

Rus diplomatlar İngiltere'yi terk ediyor

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

ABD Başkanı Trump uyuşturucu tacirleri için idam cezası istedi

ABD Başkanı Trump uyuşturucu tacirleri için idam cezası istedi

DEAŞ'lı teröristler Kerkük'te halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

DEAŞ'lı teröristler Kerkük'te halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.