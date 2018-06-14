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Rusya Dünya Kupası’na Ne Kadar Hazır?

14.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

Rusya, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma hakkı kazandıktan sekiz yıl sonra bir ay sürecek karşılaşmaları başlattı. Ancak Dünya Kupası bütçesini 12 kat arttırması ve stadyum inşaatlarında yolsuzluklar yapıldığı iddiaları, “Rusya Dünya Kupası’na ne kadar hazır?” sorusunu gündeme getiriyor

Rusya Dünya Kupası’na Ne Kadar Hazır?

Politika ve protestolar, genç Ruslar’ın umurunda değil. Onlar için Dünya Kupası’nın tek bir anlamı var, o da futbol. Dünya futbolunun Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızları, genç futbolseverleri çok heyecanlandırıyor.

Moskova yakınlarında bir futbol okulunun yöneticisi olanDimitri Kholnov,

“Sporun siyaset üstü olduğu söylenir. Dünyanın dört bir yanında herkesin böyle düşündüğüne inanmak istiyorum” diyor.

Bu görüşe katılmayanlar da var. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmanın Rusya’ya 14 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Gelir eşitsizliğinin çok derin olduğu bir ülke için bu maliyet, tüm zamanların en yükseği.

Rusya, bu parayla birkaç dev stadyum inşa etti ve altyapıyı yeniledi. St. Petersburg’daki Krestovsky Arena, planlanandan sekiz yıl sonra, bütçesini dört kat aşarak tamamlandı. Bir belediye yöneticisi, inşaat sırasında 351 bin dolar rüşvet almakla suçlandı. Ancak yetkililer, sonucun herşeye değdiğini söylüyor. Kimilerine göre bu stadyum, şu anda Avrupa’nın en iyisi.

Ünlü Rus yazar Maksim Gorky’nin doğum yeri olan Nijni Novgorod’un bir futbol takımı olmasa daartık 45 bin kişilik bir stadı var.

Bir süredir yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan FIFA ise Rusya’nın yaptığı hazırlıkları övgüyle karşıladı.

Spor muhabiri Alexey Matveev’ye göre FIFA, bu süreçte işlenen suçları bilerek gözardı etti.

Matveev ,

“Futbolda yolsuzluk, hırsızlık, hatta cinayetler, bunların hiçbiri soruşturulmadı. Bu Rusya’nın bir gerçeği. Burada kimse hiçbir şey yapmıyor. Yolsuzluklara bu kadar batmış bir futbol camiası olan Rusya’ya Dünya Kupası’na evsahipliği yapma hakkını nasıl verdiler hala anlamıyorum ve çok kızıyorum” dedi.

Moskova suçlamaları reddediyor ve Suudi Arabistan’la Rusya takımları arasındaki bugünkü açılış karşılaşmasıyla siyasetin arka planda bırakılacağını umuyor. Açılış karşılaşması Moskova’daki Lujniki Stadyumu’nda. Maçı Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de izleyecek.

Kupaya çok büyük ekonomik ve siyasi yatırım yapan Kremlin, Dünya Kupası’nın başarılı geçmesini umuyor.

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