Rusya Dünya Kupası’na Ne Kadar Hazır?

Politika ve protestolar, genç Ruslar’ın umurunda değil. Onlar için Dünya Kupası’nın tek bir anlamı var, o da futbol. Dünya futbolunun Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızları, genç futbolseverleri çok heyecanlandırıyor.

Moskova yakınlarında bir futbol okulunun yöneticisi olanDimitri Kholnov,

“Sporun siyaset üstü olduğu söylenir. Dünyanın dört bir yanında herkesin böyle düşündüğüne inanmak istiyorum” diyor.

Bu görüşe katılmayanlar da var. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmanın Rusya’ya 14 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Gelir eşitsizliğinin çok derin olduğu bir ülke için bu maliyet, tüm zamanların en yükseği.

Rusya, bu parayla birkaç dev stadyum inşa etti ve altyapıyı yeniledi. St. Petersburg’daki Krestovsky Arena, planlanandan sekiz yıl sonra, bütçesini dört kat aşarak tamamlandı. Bir belediye yöneticisi, inşaat sırasında 351 bin dolar rüşvet almakla suçlandı. Ancak yetkililer, sonucun herşeye değdiğini söylüyor. Kimilerine göre bu stadyum, şu anda Avrupa’nın en iyisi.