Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

İşte o fotoğraflar...

İşte o mağara!

1 / 7 Dünyanın en derin mağarasına indiler Rus speleologlar Abhazya’daki dünyanın en derin mağarası Krubera’ya inmeyi başardı.

2 / 7 Dünyanın en derin mağarasına indiler Rus speleologlar, Abhazya’da bulunan ve dünyanın en derin mağarası olarak kabul gören Krubera’ya inmeyi başardı.

3 / 7 Dünyanın en derin mağarasına indiler 2190 metre olarak bilinen mağaraya 1 haftada inen speleologlar mağaranın derinliğinin aslında 2212 metre olduğunu tespit etti.

4 / 7 Dünyanın en derin mağarasına indiler Daha önce Amerikalılardan Avrupalılara kadar birçok speleologun inmeye çalıştığı ama tüm derinliğine ulaşamadığı mağaraya inmeyi başaran Ruslar, mağara ile ilgili bilinen tüm bilgileri değiştirecek çalışmalara imza attı.

5 / 7 Dünyanın en derin mağarasına indiler Mağaraya 27 günde inilmesi beklenmesine karşın bu süreci 1 haftaya indiren Rus speleologlar, mağaranın uzunluğunun ise 13 bin 432 metre olduğunu keşfetti.

6 / 7 Dünyanın en derin mağarasına indiler Rus speleologlar Pavel Demidov ve İlya Turbanov’un ekibi yaptıkları çalışmalarla ilginç bulgulara da ulaştı.