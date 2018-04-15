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Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 01:10 | Son Güncelleme

Rus speleologlar Abhazya’daki dünyanın en derin mağarası Krubera’ya inmeyi başardı.

İşte o fotoğraflar...

İşte o mağara!

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Dünyanın en derin mağarasına indiler

Dünyanın en derin mağarasına indiler
Rus speleologlar Abhazya’daki dünyanın en derin mağarası Krubera’ya inmeyi başardı.
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Dünyanın en derin mağarasına indiler

Dünyanın en derin mağarasına indiler
Rus speleologlar, Abhazya’da bulunan ve dünyanın en derin mağarası olarak kabul gören Krubera’ya inmeyi başardı.
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Dünyanın en derin mağarasına indiler

Dünyanın en derin mağarasına indiler
2190 metre olarak bilinen mağaraya 1 haftada inen speleologlar mağaranın derinliğinin aslında 2212 metre olduğunu tespit etti.
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Dünyanın en derin mağarasına indiler

Dünyanın en derin mağarasına indiler
Daha önce Amerikalılardan Avrupalılara kadar birçok speleologun inmeye çalıştığı ama tüm derinliğine ulaşamadığı mağaraya inmeyi başaran Ruslar, mağara ile ilgili bilinen tüm bilgileri değiştirecek çalışmalara imza attı.
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Dünyanın en derin mağarasına indiler

Dünyanın en derin mağarasına indiler
Mağaraya 27 günde inilmesi beklenmesine karşın bu süreci 1 haftaya indiren Rus speleologlar, mağaranın uzunluğunun ise 13 bin 432 metre olduğunu keşfetti.
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Dünyanın en derin mağarasına indiler

Dünyanın en derin mağarasına indiler
Rus speleologlar Pavel Demidov ve İlya Turbanov’un ekibi yaptıkları çalışmalarla ilginç bulgulara da ulaştı.
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Dünyanın en derin mağarasına indiler

Dünyanın en derin mağarasına indiler
Ekip, mağara içinde yaptıkları araştırmalarda daha önce hiç görülmeyen canlı türlerini görüntüleyip, karşılaştıkları canlılardan laboratuvarda incelenmek üzere örnek aldı.
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Rusya Rus Mağara

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