‘Rusya Düşürülen Uçak İçin Türkiye'yle Görüşüyor’

Rus Interfax haber ajansının Rusya Parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı Vladimir Şamanov’a dayandırdığı haberine göre Rusya, Suriye’nin kuzeyinde İdlib yakınlarında düşürülen Su-25 tipi jet uçağının enkazına erişmek için Türkiye ile görüşmeler yürütüyor.

Rusya’dan ABD’ye üstü kapalı suçlama

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, El Kaide militanlarının, Rusya’nın Suriye’de üstlendiği kilit rolden rahatsızlık duyan, teknolojik olarak gelişmiş ülkeler tarafından kullanıldığını söyledi.

Konaşenkov açıklamasında bu ülkelerin hangileri olduğuyla ilgili ayrıntı vermedi, ancak Rusya daha önce ABD’nin Suriye’de El Kaide’li militanları koruduğunu iddia etmişti. ABD ise iddiaları reddetmişti.

Cumartesi günü Suriye’nin kuzeyinde bir Rus jeti, omuz üzerinden atılan füzeyle El Kaide militanları tarafından düşürülmüştü. Konaşenkov, füzenin kaynağını araştırdıklarını ve bu tür silahların sivil havacılığı da tehdit ettiğini kaydetti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye’deki son kimyasal silah iddialarını soruşturduğunu açıkladı.