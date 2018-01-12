Rusya duyurdu: Hmeymim Hava Üssü'ne saldıranların tümünü öldürdük

Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Rusya'nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim Üssü'ne 31 Aralık 2017'de yapılan havan saldırısında 10'dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "kısmen" yalanlayarak, üslere yapılan saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Bölgede militanlara ait bir insansız hava aracı (İHA) deposunun da tespit edildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, “Suriye’deki Rus Özel Kuvvetlerinin (Spetsnaz) operasyonuyla İHA deposu yok edilirken, Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı düzenleyen militan grupların tümü etkisiz hale getirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2017’de Hmeymim Hava Üssü'ne havan topuyla saldırı düzenleyen militanların İdlib’in batı sınırına yakın bir bölgede tespit edildikleri belirtildi.

PUTİN 'ARAMIZI BOZMAYA YÖNELİK' DEMİŞTİ

Putin, başkent Moskova’da Rus basın kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Rusya’nın Hmeymim ve Tartus üssüne yapılan saldırıların, Türkiye dahil olmak üzere Rusya’nın ortaklarıyla arasını bozmaya çalışmaya yönelik olduğunu kaydetmişti.

Suriye’deki üslere insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların detaylıca kurgulanmış bir plan olduğuna işaret eden Putin, “Saldırıda kullanılan İHA’lar el yapımı olarak gösterilerek kamufle edilmeye çalışılmış.” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de konuya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Putin, “Düzenlenen saldırıları kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

SALDIRI SONRASI...

Saldırı sonrası Rus Kommersant ve İzvestiya gazeteleri askeri kaynaklara dayanarak, “Çok büyük olasılıkla bu saldırıların arkasında daha önce İHA üretme denemesi yapan Ahrar El Şam terör örgütü duruyor” ifadesini kullanmıştı. 6 Ocak’taki Hmeymim saldırısından hemen sonra Rusya’daki sosyal ağlarda yer alan bilgilere göre; saldırının Suriye’de adı ilk kez duyulan ‘Özgür Alevi Hareketi’ tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmişti. Ancak saldırının ardında farklı istihbarat örgütlerinin olabileceği de konuşulmuştu. Hmeymim Hava Üssü’ne 31 Aralık 2017’de de hava karardıktan sonra havan topu saldırısı düzenlenmişti.