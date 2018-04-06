HABER

Rusya Enerji Bakanı'ndan flaş Akkuyu açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı: Başka bir yatırımcı bulamazsak da Akkuyu Nükleer Santrali'ni kendimiz tamamlayabiliriz

Rusya Enerji Bakanı'ndan flaş Akkuyu açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Akkuyu nükleer santralinin temel atma töreni gerçekleştirilmesinin ardından, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Ankara'nın nükleer enerji alanında planlarını büyütmesi halinde yeni nükleer santraller yapmak isteyeceklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre gazetecilere konuşan Novak "Nükleer santral hacmini büyütmek isterlerse, bu yönde niyetimizi belirtiriz. Türkiye önüne yeni planlar koyarsa, bizim de bunda yer alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Novak, Türkiye'nin Akkuyu'nun yanı sıra Japonya ile işbirliğiyle Sinop'ta da bir başka nükleer santral inşa etmek istediğini de hatırlattı.

Moskova'da silahlı saldırı!Moskova'da silahlı saldırı!
Putin'den flaş açıklamalarPutin'den flaş açıklamalar
Flaş... Ankara'da kritik zirve!Flaş... Ankara'da kritik zirve!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akkuyu nükleer santral Rusya

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek

Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek

Güney Kore bu haberle sarsıldı! Eski Devlet Başkanı'na hapis şoku!

Güney Kore bu haberle sarsıldı! Eski Devlet Başkanı'na hapis şoku!

Münbiç'te şok görüntüler! ABD teröristleri eğitmeye başladı

Münbiç'te şok görüntüler! ABD teröristleri eğitmeye başladı

Trump, porno yıldızı Stormy Daniels hakkında ilk defa konuştu: Sus payı verildiğinden haberim yok

Trump, porno yıldızı Stormy Daniels hakkında ilk defa konuştu: Sus payı verildiğinden haberim yok

Katalan lider Puigdemont'a şartlı tahliye

Katalan lider Puigdemont'a şartlı tahliye

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.