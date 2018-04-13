HABER

Rusya, Fransa'yı Suriye konusunda uyardı! Macron azarı yiyince kıvırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 17:31 | Son Güncelleme

ABD'nin olası Suriye operasyonuna İngiltere ile birlikte koşulsuz destek vereceğini açıklayan Fransa'ye Rusya'dan uyarı geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u arayan Rusya lideri Putin 'tehlikeli bir eyleme imza atmayın' dedi. Fransa ise 'diyaloğu artırma konusunu ele aldık' diyerek uyarıyı yumuşattı.

Rusya, Fransa'yı Suriye konusunda uyardı! Macron azarı yiyince kıvırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmelerini basına yanlış aktaran ve bu yüzden de Türk Dışişleri Bakanlığı ve Beştepe tarafından sık sık yalanlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aynı yöntemi bu kez Rusya için uyguladı.

İKİSİ DE FARKLI AÇIKLAMALAR YAPTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için iki ülke arasında diyaloğun artırılmasını istediği bildirildi. Rusya'dan yapılan açıklamada ise Putin'in Macron'u Suriye'de 'tehlikeli' bir eyleme imza atmama konusunda uyardığı ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Putin'in telefonda görüştüğü belirtildi.

"KARŞILIKLI ENDİŞELERİMİZİ İFADE ETTİK"

Açıklamada, iki liderin Suriye konusunda düzenli ve geniş kapsamlı olarak sürdürdükleri diyaloğun devamı olan görüşmede, bölgede gittikçe kötüleşen durumdan derin endişe duyduklarını ifade ettikleri aktarıldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Macron'un, konuyla ilgili Fransa'nın önceliklerini aktardığı ve bu önceliklerin, teröre karşı mücadele ve DEAŞ'ın yeniden dirilişinin önüne geçmek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2401 No'lu kararının tam olarak uygulanmasıyla insani yardımların artırılması ve sivil halkın ihtiyaçlarının sağlanması, mümkün olduğu sürede en erken şekilde kapsayıcı ve geçerli bir siyasi sürece dair müzakerelerin başlatılması olduğu bilgisi verildi.

"DİYALOĞUN SÜRMESİNİ TEMENNİ ETTİK"

Macron'un Doğu Guta'da 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal saldırıdan sonra Rusya'nın, saldırıya karşı kesin ve yekvücut bir karşılık verilmesini öngören BMGK kararını veto edişine de değindiği ve bundan esef duyduğu ifade edilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Suriye'de istikrar ve barışı sağlamak amacıyla Rusya ve Fransa arasındaki diyaloğun sürmesi ve artırılması temennisinde bulunduğu vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, 7 Nisan'daki saldırıyı Esad rejiminin düzenlediğine dair ellerinde kanıtlar olduğunu söylemiş ve ayrıca Fransa'nın, bölgede istikrarı hedef alan gerilimin artmasına izin vermeyeceğini belirtmişti.

Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Bakanlıktan flaş Suriye açıklamasıBakanlıktan flaş Suriye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Fransa Suriye macron putin uyarı

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

İlginizi Çekebilir

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
sahtekar avrupa artik bireribir konusmayi bile carpittiriyor
Diğer Haberler
Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!

Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

Rus bakan açıkladı: Özür dilediler

Rus bakan açıkladı: Özür dilediler

Mossad'ın eski başkanı: Rusya ile savaş durumuna gelebiliriz

Mossad'ın eski başkanı: Rusya ile savaş durumuna gelebiliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.