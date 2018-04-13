Rusya, Fransa'yı Suriye konusunda uyardı! Macron azarı yiyince kıvırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmelerini basına yanlış aktaran ve bu yüzden de Türk Dışişleri Bakanlığı ve Beştepe tarafından sık sık yalanlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aynı yöntemi bu kez Rusya için uyguladı.

İKİSİ DE FARKLI AÇIKLAMALAR YAPTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için iki ülke arasında diyaloğun artırılmasını istediği bildirildi. Rusya'dan yapılan açıklamada ise Putin'in Macron'u Suriye'de 'tehlikeli' bir eyleme imza atmama konusunda uyardığı ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Putin'in telefonda görüştüğü belirtildi.

"KARŞILIKLI ENDİŞELERİMİZİ İFADE ETTİK"

Açıklamada, iki liderin Suriye konusunda düzenli ve geniş kapsamlı olarak sürdürdükleri diyaloğun devamı olan görüşmede, bölgede gittikçe kötüleşen durumdan derin endişe duyduklarını ifade ettikleri aktarıldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Macron'un, konuyla ilgili Fransa'nın önceliklerini aktardığı ve bu önceliklerin, teröre karşı mücadele ve DEAŞ'ın yeniden dirilişinin önüne geçmek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2401 No'lu kararının tam olarak uygulanmasıyla insani yardımların artırılması ve sivil halkın ihtiyaçlarının sağlanması, mümkün olduğu sürede en erken şekilde kapsayıcı ve geçerli bir siyasi sürece dair müzakerelerin başlatılması olduğu bilgisi verildi.