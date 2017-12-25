Rusya Futbol Federasyonu Başkanı doping suçlamaları nedeniyle görevinden geçici olarak ayrıldı

Reuters Vitali Mutko
Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Vitali Mutko, Rusya'nın devlet kurumları kullanılarak doping yapıldığı suçlamalarına itiraz sürecinde geçici olarak federasyon başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu.
Vitali Mutko, Olimpiyat oyunlarında sistematik olarak doping faaliyetleri yürüttüğü suçlamasıyla Aralık ayında Olimpiyatlardan ömür boyu men edilmişti.
Mutko bu suçlamaları her zaman reddetti, ama doping skandalı nedeniyle Rusya 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edildi.
Federasyon başkanlığı görevini geçici olarak bıraksa da Mutko, gelecek yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın baş organizatörlüğü görevini sürdürecek.
Dopingle mücadele kurumunun eski Rus çalışanı Vitali Stepanov, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC), eski Spor Bakanı Mutko'nun 'devlet destekli doping programını yaratıp yürüttüğünü ve devlet yetkililerinden de yardım aldığını' söylemişti.
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