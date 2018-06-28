'Rusya Futbolla İnsan Hakları Sicilini Gizlemeye Çalışıyor'

İnsan hakları örgütlerine göre, Rusya Dünya Kupası’nın ışıltılı ortamından faydalanarak, giderek kötüleşen insan hakları sicilinin üzerini örtmeye çalışıyor. Uzmanlar, Rusya’da son altı yıl içinde artan baskı ve kısıtlamaların muhalif grupları, gazetecileri, LGBT toplumunu ve sivil toplum örgütlerini hedef aldığını söylüyor. İnsan hakları örgütleri, Dünya Kupası’nı düzenleyen FIFA’dan, değişim konusunda Rusya’ya baskı yapmasını istiyor.

Dostane bir yüz ve fotojenik bir manzara sunan Rusya’da 12 kent, Dünya Kupası sayesinde yenilendi. Ancak insan hakları örgütleri ziyaretçilere, ülkeyi biraz daha derin araştırma çağrısı yapıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Rusya Program Direktörü Tanya Lokshina, “Futbolseverlere mesajımız, biraz zaman ayırın ve Rusya’da bugün yaşanan insan hakları kriziyle ilgili bilgi edinin. Turnuvanın parıltısı altındaki gerçekleri öğrenmelerini tavsiye ediyoruz,” diyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Rusya’da durumu, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden beri yaşanan en büyük kriz olarak tanımlıyor.